Forza Horizon 5 compte déjà plus d’un million de joueurs – et ce n’est même pas encore sorti

Forza Horizon 5 n’est même pas encore sorti, et déjà le dernier titre de Playground Games a attiré une multitude de joueurs qui ont choisi d’acheter le jeu et d’avoir un accès anticipé à l’interprétation du jeu du Mexique.

Pour plus de clarté, vous devez acheter l’édition Premium du jeu (qui vous coûtera 99 $ / 85 £) si vous souhaitez avoir un accès anticipé au jeu. Les membres Game Pass peuvent également acheter le pack d’extensions Premium pour 50 $. Selon le classement du Temple de la renommée du jeu, il y a actuellement plus d’un million de joueurs dans le titre – pas mal pour un jeu qui n’est officiellement sorti que demain (9 novembre). Vous pouvez voir le jeu augmenter régulièrement son nombre de joueurs via des captures d’écran répertoriées dans un fil de discussion sur Resetera.

La série a toujours été un favori des fans, il est donc encourageant de voir Forza Horizon 5 attirer autant de joueurs, avant même son lancement sur Xbox Game Pass. Il convient de noter que le jeu est également l’un des meilleurs vendeurs sur Steam et a vu beaucoup d’activité des joueurs au cours du week-end.

De bonnes critiques aident les choses, et notre propre Tom Orry s’est imprégné de l’ambiance du Mexique et s’est profondément amusé dans le processus.

Le jeu a également connu une représentation décente sur les réseaux sociaux : ainsi qu’une incroyable suite de fonctionnalités d’accessibilité (qui s’inscrit dans l’initiative de Microsoft pour faire mieux pour les joueurs handicapés), de nombreux joueurs partagent également de superbes images du jeu qui semblent impressionnantes à travers toutes les consoles et PC Microsoft.

Forza Horizon 5 sort demain et est disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.