Forza Horizon 5 compte plus de 10 millions de joueurs

Microsoft a annoncé quelques bons numéros de lancement pour Forza Horizon 5.

Selon la société, au cours de la semaine de sortie, le jeu a vu plus de 10 millions de joueurs, ce qui en fait la première semaine la plus importante de l’histoire de Xbox.

Ce fut également la plus grosse semaine jamais enregistrée pour un titre sur Xbox Game Pass.

Le jeu ne se porte pas trop mal non plus sur Steam, car il se situe actuellement au numéro 20 avec 45 342 joueurs simultanés au moment de la presse, avec un sommet de 49 809. Ce n’est pas mal étant donné que la majorité des joueurs PC utilisent probablement Game Pass là où c’est gratuit, mais nous n’avons pas ces chiffres.

Forza Horizon 5 est sorti le 9 novembre et avant même sa sortie, il y avait plus d’un million de joueurs grâce à l’accès anticipé.

Le jeu est plutôt beau et semble être très populaire auprès des critiques – y compris nous – et d’après les chiffres, les joueurs aussi.

Si vous débutez dans le jeu et que vous souhaitez connaître les meilleures voitures, voici une liste des voitures les plus rapides pour le tout-terrain, le rallye et plus encore. Et voici comment vous pouvez voyager rapidement.