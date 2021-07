Forza Horizon 5 : date de sortie, précommandes, bande-annonce, gameplay et plus

in

Forza Horizon 5 marque le dernier opus de la sous-série Forza Horizon. Cette fois, il propose une nouvelle expédition à travers le Mexique. Attendez-vous à visiter des paysages luxuriants, des cascades majestueuses et même des peintures murales mexicaines dans cette simulation de course photo-réaliste.

Playground Games prétend qu’il s’agit de la carte la plus vaste et la plus diversifiée de la série Forza Horizon à ce jour. Cependant, qu’offre-t-il à part un tout nouvel environnement et des graphismes rendus de manière réaliste ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Forza Horizon 5, auquel vous devriez totalement jouer en attendant que Turn 10 Studios termine Forza Motorsport 8.

Date de sortie de Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 sort le 9 novembre 2021. Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, les éditions Deluxe et Premium offrent accès anticipé le 5 novembre 2021. Ces éditions offrent aux fans ultimes de Forza 4 jours supplémentaires de plaisir avant les acheteurs standard.

La bande-annonce de Forza Horizon 5, qui laisse tomber la date de sortie, présente également la météo saisonnière et des paysages avec des courses pleines d’action entre des voitures cool. Oh, et une bande-son hype.

Plateformes Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 fonctionne sur Xbox One, Xbox Series X|S, et ordinateur. Il est également disponible pour Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming.

Selon une récente FAQ, le jeu fonctionne à 4K 30 ips sur la série X et 1080p à 30 ips sur la série S. Il existe un “mode de performance” spécial qui augmente la fréquence d’images à 60 ips, mais ils n’ont pas spécifié la résolution. Les spécifications du PC n’ont pas non plus été confirmées.

Forza Horizon 5 prend en charge progression croisée, ce qui signifie que les fichiers de sauvegarde sont transférés entre Windows et Xbox. Jeu croisé fonctionne également sur les plates-formes PC et console.

Forza Horizon 5 éditions

Forza Horizon 5 propose les éditions Standard, Deluxe et Premium. Le standard est exactement ce à quoi cela ressemble – juste le jeu de base. Les abonnés Xbox Game Pass obtiennent cette version gratuitement.

le édition deluxe vient avec le Pass voiture, qui ajoute 42 voitures pour le plaisir du joueur. Les voitures changent la façon dont les joueurs expérimentent le jeu en termes de mécanique de conduite et d’esthétique. Donc, si vous voulez ajouter de la substance et du style, il coûte 20 $ de plus que le standard. Le Car Pass permet de déposer 8 voitures Formula Drift supplémentaires à l’avance et les 34 autres voitures sont livrées chaque semaine une par une.

Dernier point mais non le moindre : le Édition Premium. Ce précieux paquet est en tête de toutes les autres éditions en matière de butin. Il est livré avec:

Pack de bienvenue Car Pass VIP Membership Deux extensions DLC

Pour les abonnés Game Pass intéressés par Premium, vous pouvez acheter le Forfait Premium supplément pour 50,00 $. Ce module complémentaire offre les mêmes avantages que si vous aviez acheté une édition Premium, sauf que vous n’aurez pas besoin d’acheter le jeu de base car vous devriez pouvoir l’obtenir à partir de Game Pass. Alternativement, vous pouvez acheter ce pack si vous avez d’abord acheté Standard et décidé que vous aviez besoin de ces extras exclusifs.

Précommandes Forza Horizon 5

Les précommandes de Forza Horizon 5 sont en hausse, mais il n’y a pas partout de copies numériques et physiques. Nous énumérons donc les options de précommande physiques et numériques. Sécurisez un safari à travers le paysage mexicain avec l’un de ces magasins.

Précommandes Forza Horizon 5 pour l’édition Standard (États-Unis) :

Best Buy vend également les éditions Deluxe et Premium, qui sont uniquement numériques.

Précommandes Forza Horizon 5 pour l’Édition Standard (Royaume-Uni) :

Précommandes numériques sont également disponibles sur le Microsoft Store, qui comprend des options pour les éditions Standard, Deluxe et Premium. Pour les joueurs PC, Forza Horizon est également disponible sur Steam.

Jeu de Forza Horizon 5

Forza Horizon est fier de représenter fidèlement les paysages désertiques, la forêt tropicale colorée, les villages côtiers et d’autres vues dignes d’Insta au Mexique. Comme le montre la démo de l’E3, la campagne se déroule comme un safari à travers différentes régions et priorise l’exploration comme l’un de ses objectifs clés. Vous devez faire le tour des ruines mayas pour passer un point de contrôle de l’histoire.

Ce n’est pas seulement une simulation de course ou une brochure de voyage, cependant. Cela peut être une compétition ludique. Les joueurs peuvent affronter leurs amis dans divers parcours et mini-jeux. le Laboratoire d’événements permet aux joueurs de créer des modes de jeu créatifs et farfelus à partir de zéro avec des règles triées sur le volet. Les voitures ont passé des quilles au bulldozer à travers un parcours coloré sur le thème de l’arcade dans l’un des exemples de modes personnalisés.

Il existe également un véritable mode arcade appelé Arcade Horizon. L’un des modes d’arcade a mis les voitures au défi de casser autant de pinatas multicolores que possible tout en parcourant les villages mexicains. Douze mini-jeux au total signifient un plaisir infaillible dans ces gantelets divertissants. Des modes plus loufoques apparaîtront probablement plus près de la sortie du jeu.