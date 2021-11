Forza Horizon 5 de la Xbox Series X/S est énorme en ce moment

Image : Microsoft

Le dernier jeu de la série dérivée du monde ouvert et le 13e jeu Forza au total, Forza Horizon 5 est une quantité surtout connue. Mais près d’une décennie après le début de la série Horizon, il semble que beaucoup la rencontrent pour la première fois. Et ils adorent ça, d’une manière qui aspire tout l’oxygène de la pièce d’une manière que les jeux de course font rarement.

Forza Horizon 5 comptait près d’un million de joueurs sur console et PC au cours du week-end. Le jeu n’était même pas encore officiellement sorti, mais c’est le nombre de personnes qui avaient décidé de pré-commander ou de récupérer le pack DLC post-lancement, afin de débloquer un accès anticipé. Depuis son lancement réel hier, le jeu a vu plus de 4,5 millions de joueurs prendre le volant et soulever la poussière dans ses beaux paysages mexicains.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, l’a qualifié de plus gros lancement jamais réalisé pour une version Xbox Game Studios et a révélé qu’il comptait trois fois plus de joueurs simultanés que Forza Horizon 4 en 2018. .Forza Horizon 5 montre que cette promesse prend vie », a-t-il écrit sur Twitter.

« Forza Horizon 5 est génial parce que tout le monde dans le jeu est parfaitement d’accord avec le fait que mon personnage s’appelle Count Driftula et je peux lancer une rampe à 200 mph tout en claquant sur un klaxon de voiture qui n’est que le bruit d’arrêt de Windows XP », animateur de podcast SomeGoodShows, Kam Konek, a tweeté.

« Forza Horizon 5, c’est fou », a tweeté Matt Felsenthal, co-animateur de Hammeredcast. «C’est un jeu vidéo qui comprend que c’est un jeu vidéo, qui ne vous oblige pas à subir 75 heures de conneries pour commencer, vous avez juste… Allez-y. Vous conduisez. Car go vroom, légitime 10/10 ne peut pas recommander assez.

Ari Notis de Kotaku l’a également félicité dans sa critique, malgré le fait que ce n’est pas si différent du dernier match ou de celui d’avant. « Forza Horizon 5 ne réinvente pas la roue. Ce n’est pas nécessaire », a-t-il écrit. « Il y a peu de vrais frissons dans le jeu qui viennent sans prise, et le cœur de Forza est toujours, toutes ces années plus tard, l’un d’entre eux. »

Ailleurs, les joueurs signalent que Forza Horizon 5 éclaire leur liste d’amis Xbox d’une manière que les autres jeux récents ne l’ont pas fait. Jusqu’à présent, c’est le jeu le mieux noté de l’année sur Metacritic.

Micorosft a sorti de nombreux jeux géniaux ces dernières années, mais aucun d’entre eux n’a l’impression d’avoir si soudainement et complètement repris la conversation comme l’a fait le dernier de Playground Games. Après toutes les épreuves et tribulations des années Xbox One, et une frénésie de fusions et d’acquisitions pour charger de nouveaux studios, Microsoft a un succès certifié entre les mains, que vous pouvez recommander sans hésitation ni mises en garde. À l’occasion du premier anniversaire du lancement de la Xbox Series X/S, les consoles de nouvelle génération ont enfin leur premier blockbuster incontournable.

Il est beaucoup plus difficile de dire pourquoi maintenant et pourquoi Forza Horizon 5, même si j’ai évidemment mes théories. Le Game Pass est complet, avec un accès le premier jour sur console et PC. Il a également lancé le jour et la date sur Steam. Vous pouvez même le diffuser sur votre téléphone.

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Cela semble également refléter le plus grand succès des séries X et S sur la Xbox One. Microsoft a qualifié le nouveau matériel de son plus grand lancement de console en janvier, et l’analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad, a estimé le mois dernier que la société avait vendu 8 millions d’unités et comptait 20 millions d’abonnés actifs au Game Pass. Plus anecdotique, ma série S est devenue mon appareil de prédilection pour lire tout ce qui n’est pas une plate-forme exclusive ailleurs, notamment parce qu’elle est bon marché, fonctionne très bien et s’intègre parfaitement dans la configuration multimédia de mon salon.

Ensuite, il y a le calendrier de sortie irrégulier de l’automne 2021. Cela ressemble à une période particulièrement étrange en partie à cause des retards causés par la pandémie et des temps d’arrêt habituels qui surviennent lorsque les joueurs passent d’un cycle de console à un autre. La plus grande sortie de vacances de Nintendo était une mise à jour gratuite 2.0 pour Animal Crossing: New Horizons. Sony est essentiellement MIA. Et le battage médiatique autour des gros blockbusters tiers, comme Call of Duty: Vanguard et Far Cry 6, quel que soit leur mérite réel, semble en sourdine cette année.

Une ouverture parfaite, en d’autres termes, pour un coureur du monde partagé coloré et exubérant qui est magnifique dans chaque capture d’écran partagée sur les réseaux sociaux, et stupidement amusant dans chaque clip vidéo viral. Cela aide probablement aussi que les divers biomes et topographies du Mexique aient capturé l’imagination des gens d’une manière que la campagne anglaise de Forza Horizon 4 n’a pas fait. Ce jeu donnait l’impression de rentrer à la maison pour les vacances. Le nouveau a l’impression de se lancer dans votre nouvelle vie de rêve infiniment instagramable.

Je ne peux pas conduire pour de la merde et je m’éclate toujours. Clairement, je ne suis pas seul.