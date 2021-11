Forza Horizon 5 est désormais le plus grand lancement de Xbox jamais réalisé

Image : Xbox

Forza Horizon 5 est un très bon jeu. C’est aussi un jeu très populaire. Votre flux Twitter peut être actuellement rempli de personnes partageant des captures d’écran et des vidéos du monde ouvert Drive ’em-up. Le mien est. Et maintenant, il a été confirmé que le dernier titre Forza est devenu le plus grand lancement de l’histoire de Xbox, avec plus de 10 millions de joueurs en une semaine se connectant pour courir autour du Mexique.

Forza Horizon 5 est sorti le 9 novembre et a rapidement accumulé trois fois plus de joueurs simultanés que le dernier jeu de la franchise en seulement 24 heures. Le lancement sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC a certainement beaucoup aidé.

Maintenant, selon le compte Twitter officiel de Forza, le jeu a franchi une étape importante : il a marqué la plus grosse semaine de lancement de l’histoire de la Xbox. Cela inclut tous les jeux Halo passés et d’autres titres Forza. Avec plus de 10 millions de joueurs la première semaine, il est rapidement devenu l’un des jeux les plus populaires de 2021.

Bien sûr, le lancement sur Game Pass a beaucoup aidé, car de nombreuses personnes qui pourraient ne pas être intéressées par les jeux de course ont peut-être téléchargé Forza Horizon 5 pour vérifier de quoi tout le monde parlait. Mais cela montre également la puissance de Game Pass et comment l’investissement de Microsoft dans le service l’a établi comme un hitmaker. Si un bon jeu se lance sur Game Pass, les chances sont en sa faveur et Forza Horizon 5 montre à quel point les choses peuvent réussir.

Ce dernier succès pour Xbox et Game Pass survient après des années où Microsoft a eu du mal à réussir avec l’un de ses titres exclusifs. Beaucoup d’entre eux, comme Sea of ​​​​Thieves et les anciens Forzas, se sont bien comportés. Mais Forza Horizon 5 ressemble à un véritable blockbuster pour l’entreprise et pourrait être un bon signe pour le lancement complet de Halo Infinite sur Game Pass en décembre.

Il convient également de noter que sur Steam, Forza Horizon 5 et le multijoueur de Halo Infinite se portent très bien, avec des centaines de milliers de joueurs actifs. Donc, ce n’est pas seulement Game Pass qui aide ces jeux à atteindre de gros succès, mais aussi la stratégie de sortie sur plusieurs vitrines PC.