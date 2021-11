Forza Horizon 5 est le jeu Xbox portable parfait

Forza Horizon 5 est une vitrine absolument époustouflante de la Xbox Series X. Les voitures sont incroyables et j’ai adoré admirer les paysages luxuriants et colorés du jeu alors que je courais dans les rues du Mexique en écoutant de la musique classique. Sur une console qui manque largement d’exclusivités de grands noms, c’est l’un des rares jeux qui montre vraiment de quoi la dernière Xbox est capable. Il s’avère que c’est aussi un jeu portable fantastique.

Écoutez-moi. Oui, les graphismes sont incroyables et sont un plaisir à regarder sur grand écran. Mais le gameplay accessible et la multitude d’options de personnalisation de Forza Horizon 5 signifient qu’il se traduit très bien par quelque chose de la taille d’un smartphone. J’ai joué au jeu via le streaming sur console avec mon iPhone 12 Mini branché sur un contrôleur Backbone One, et j’ai été surpris de voir à quel point il est bien adapté.

Forza Horizon 5 est superbe sur un téléphone ou un téléviseur. Image : Microsoft

L’activité la plus basique de Forza Horizon 5 est assez simple : choisissez un point sur la carte ou lancez-vous dans une course et suivez la grande ligne bleue pour vous rendre là où vous devez aller. Même sur l’écran de l’iPhone 12 Mini, la ligne est facile à voir et je peux généralement la suivre sans problème. Les commandes sont également simples. La plupart du temps, je ne m’inquiète que d’une gâchette pour le gaz, d’une gâchette pour le frein et de la navigation avec le manche de commande gauche. Tout cela est gérable pour moi sur la plus petite configuration du Backbone One.

La fonction de rembobinage généreuse de Forza Horizon 5 atténue également les frustrations potentielles liées à la lecture sur un écran de téléphone. Bien que la ligne de course soit utile, j’ai définitivement raté quelques virages parce que je ne voyais pas assez loin devant. Mais si je finis par souffler dans une courbe en épingle à cheveux, je peux simplement appuyer sur le bouton de rembobinage pour avoir une autre opportunité de faire le virage plus en douceur.

La structure de base du jeu se prête aux sessions pick-up-and-play. L’immense carte de Forza Horizon 5 est jonchée de courses et d’activités (je ne sais pas si je les terminerai un jour), mais la plupart des événements ne prennent pas plus de quelques minutes. Cela signifie qu’il est facile d’accomplir quelque chose même si vous n’avez que 15 minutes pour jouer.

Le streaming sur console, pour moi, a été assez solide. Je n’ai vu qu’une poignée de problèmes de fréquence d’images, bien que cela puisse être simplement dû au fait que je vis dans un studio et que je suis rarement à quelques mètres de ma série X et de mon routeur Wi-Fi. Cela dit, les quelques fois où j’ai senti que les performances saccadées ont entravé ma course, j’ai juste un peu réduit la difficulté dans les réglages pour rendre les choses un peu plus indulgentes. Je n’ai pas pu essayer Forza Horizon 5 sur Xbox Cloud Gaming, mais si vous voulez avoir une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, consultez Forza Horizon 4, qui a un décalage d’entrée infime mais supportable pour moi. (Votre kilométrage peut varier, bien sûr.)

Jouer sur un téléphone n’est peut-être pas idéal si vous êtes un coureur plus compétitif

Jouer à Forza Horizon 5 sur un téléphone n’est peut-être pas idéal si vous êtes un coureur plus compétitif. J’admets pleinement que je joue le jeu d’une manière assez détendue ; Je m’écarte rarement de la ligne de conduite, joue généralement contre des voitures IA en difficulté moyenne, utilise généreusement la fonction de rembobinage et quitte souvent une course après quelques essais si je ne peux pas monter sur le podium. Je n’ai pas couru contre d’autres joueurs en ligne. Si je faisais ça en jouant sur mon téléphone, je ne pense pas que je continuerais.

Mais alors que les jeux ne cessent de grandir, il est plus utile que jamais de disposer d’un moyen portable de jouer et d’atteindre des objectifs réalisables. Une partie de la magie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur la Nintendo Switch était à quel point cela fonctionnait bien dans les sessions longues et courtes en mode TV ou portable, et je suis heureux de voir des jeux comme Forza offrir un niveau similaire de la flexibilité. Tant de choses sur la conception du jeu se prêtent bien à de courtes périodes de jeu sur mobile, et son cycle addictif fonctionne quel que soit l’écran sur lequel je le joue. (Et puisque Forza Horizon 5 sera également disponible sur Steam, cela pourrait être une excellente vitrine pour le Steam Deck.)

Microsoft ne fabriquera probablement jamais une Xbox portable, mais à ce stade, ce n’est pas nécessaire. Si vous avez un téléphone et une manette qui peuvent s’y connecter, des jeux comme Forza deviennent des expériences portables parfaites.

Forza Horizon 5 sera lancé le 9 novembre sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Si vous achetez l’édition Premium ou le pack d’extensions Premium, vous pouvez jouer au jeu à partir du 5 novembre.