Forza Horizon 5 est officiellement devenu or

Forza Horizon 5 célèbre sa médaille d’or à l’approche de sa sortie le 9 novembre. Cette étape importante de l’industrie signifie que le développement du jeu est officiellement terminé, avec des disques en cours de préparation pour les sorties physiques et des préparatifs pour la sortie numérique.

Parallèlement à l’annonce de la médaille d’or, Turn 10 Studios a profité de l’occasion pour révéler une partie de la musique sous licence que les joueurs pourront écouter dans le jeu. La nouvelle entrée de la série étant définie dans une version du Mexique, la liste de lecture comprend de nombreux artistes de langue espagnole de toute l’Amérique latine, mélangés à certains succès que les joueurs anglophones peuvent déjà reconnaître.

Lecture en cours : aperçu de Forza Horizon 5

La liste initiale des pistes est disponible sous forme de liste de lecture Spotify, bien que Turn 10 ait déclaré que d’autres pistes seront ajoutées et annoncées dans les prochains jours. Voici les pistes actuellement annoncées :

« El Punto Final » de Centavrvs « Weekends » de Classixx, Local Natives « Afrika » de Clubz « Cool Up » de De Lux« Suéltame, Bogotá » de Diamante Eléctrico « Levitating » de Dua Lipa « Heat Waves – Shakur Ahmad Remix » de Glass Animals, Shakur Ahmad « All I Want » de Kid Moxie, LUXXURY « The Valley Of The Pagans (ft. Beck) » de Gorillaz « Straight To The Morning (ft. Jarvis Cocker) » de Hot Chip « All Of The Time » de Jungle « Feels So Good » de LUXXURY « Full Heart Fancy » de Lucky Chops « Everything at Your Feet (ft. The Chamanas) » de ODESZA « Midnight Sun » de OTR, Ukiyo « Look At The Sky » de Porter Robinson « Where We Started » de PRXZM « Hello Hello Hello » de Remi Wolf « New Heartbreak » de Sad Alex « Preach » de Saint Motel « Fiebre » de Sotomayor « Quema » de Sotomayor « Sunshine (with The Knocks) » de Whethan « Ohh My Ghosts » par Jeunes et malades

Eddie Makuch de GameSpot s’est récemment intéressé au jeu à venir, le qualifiant d' »autre entrée solide dans la série populaire ». Forza Horizon 5 sera lancé le 9 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, et sera inclus avec Xbox Game Pass dès son lancement.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.