Forza Horizon 5 est plein de jeeps après que les fans aient trouvé un exploit d’argent

Image : Forza Horizon 5

Vous vous demandez pourquoi le marché de Forza Horizon 5 est soudainement plein de vieilles Jeeps merdiques alors qu’il y a tout un monde de voitures de sport rapides et chères ?

La MB JEEP 1945, alias Willys, est un nouveau véhicule inclus dans le jeu car malgré ses mauvaises statistiques de course, il est parfois amusant de conduire dans le désert dans une vieille voiture à toit ouvert rouillée.

Comme le rapporte Windows Central, la Jeep a un autre avantage, cependant, en ce sens qu’elle offre un chemin rapide et simple vers un « Super Wheelspin », l’une des grandes récompenses du jeu qui peut vous donner beaucoup d’argent et des voitures rares.

Ce qui les a rendus immensément populaires, car ils ne coûtent que 40 000 à l’achat, puis une fois que vous obtenez un Super Wheelspin, vous le récupérerez facilement, puis certains sur les voitures les plus chères que vous débloquerez. Ce qui les met partout, cependant, c’est le fait que les joueurs ont découvert que si vous en obtenez un, améliorez-le suffisamment pour obtenir le Super Wheelspin puis vous en débarrasser, vous pouvez récupérer vos points de compétence et tout recommencer.

Cela a mis des Jeeps partout dans la maison de vente aux enchères du jeu, mais parce que personne de sensé ne paiera de l’argent de la maison de vente aux enchères pour une Jeep dans cette économie, les joueurs ont également eu recours à les offrir en masse aux nouveaux arrivants. Le résultat final étant que peu importe où vous vous tournez, du moins dans les menus de FH5, il y a des Jeeps partout dans ce jeu en ce moment.

Ce n’est pas un problème ! Les fans s’amusent clairement avec, comme vous pouvez le voir sur le subreddit du jeu :

Image : Reddit

Image : Reddit

Mais aussi drôle que cela puisse paraître, vous ne pouvez pas imaginer que les choses resteront ainsi longtemps. C’est peut-être un exploit de bonne humeur, mais c’est toujours un exploit qui affecte l’économie du jeu, donc si vous voulez profiter du Jeep Times, vous feriez mieux de les apprécier maintenant avant qu’ils ne soient corrigés.