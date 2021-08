Forza Horizon 5 ‘est superbe sur toutes les plateformes’, promet le développeur

Lorsque Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre 2021, il sera disponible sur la famille de consoles Xbox ainsi que sur PC et les développeurs Playground Games promettent qu’il aura fière allure quel que soit l’endroit où vous y jouez.

S’exprimant dans une récente interview (via GameSpot), le directeur créatif du jeu, Mike Brown, a évoqué les “légères différences” entre les plates-formes, affirmant que la puissance de la Xbox Series X et de la série S a permis d’améliorer la qualité des actifs, des ombres et des éclairage. Brown a spécifiquement souligné le “réalisme sans précédent” que l’on peut trouver dans le mode Forzavista, qui prend en charge le lancer de rayons.

Alors que la Xbox Series X jouera à Forza Horizon 5 en 4K et que la série S est limitée à 1080p, Brown dit que tout le reste « devrait être plus ou moins le même. La fidélité visuelle doit être la même. Vous aurez toujours le lancer de rayons dans Forzavista. Tout le reste devrait être aussi détaillé et brillant que sur la série X. ”

En ce qui concerne la façon dont le jeu se joue sur Xbox One, Brown n’a donné aucun chiffre ou détail spécifique en ce qui concerne les graphismes et les performances, mais il a exprimé sa confiance dans la façon dont le jeu fonctionnera sur l’ancienne plate-forme, en disant: “quelle que soit la plate-forme que vous” Si vous jouez sur une Xbox One de base, la Xbox One X ou un PC haut de gamme, vous vivrez une très bonne expérience de jeu. Il a fière allure sur toutes les plateformes.

Brown a déjà montré une foi similaire dans la version Xbox One du jeu lors d’une interview avec TechRadar plus tôt cette année, lorsqu’il a souligné que “Depuis Forza Horizon 3, nous sommes sur PC, nous avons donc été un multi- développeur de plate-forme depuis un certain temps. Nous sommes déjà habitués à créer un jeu qui peut fonctionner avec une variété de spécifications système différentes.”

Analyse : regarder en arrière pour aller de l’avant

Depuis avant le lancement de la Xbox Series X, Microsoft s’est plutôt engagé à prendre en charge la Xbox One alors même que nous progressons vers la dernière génération et la version cross-gen de Forza Horizon 5 en fait partie.

Il n’est peut-être pas tout à fait surprenant que Brown veuille rassurer les fans sur le fait que Forza Horizon 5 fonctionnera bien sur les anciennes consoles – après le lancement difficile de Cyberpunk 2077 sur les plates-formes de dernière génération, la foi de nombreux joueurs a été ébranlée. D’après tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, Forza Horizon 5 semble être visuellement fantastique, mais nous ne l’avons pas encore vu fonctionner sur Xbox One. Forza Horizon 4 est toujours un jeu magnifique sur cette plate-forme, ce qui au moins est de bon augure pour ce qui va arriver.

Au cours du flux Xbox Gamescom 2021, Microsoft a réaffirmé son engagement envers la Xbox One en annonçant que le jeu en nuage arrive sur Xbox Series X/S et Xbox One ce jour férié. Cela signifie qu’à l’avenir, les propriétaires de Xbox One qui ne peuvent pas accéder aux seuls titres de la Xbox Series X/S comme Starfield pourront toujours jouer à ces jeux en utilisant la puissance du cloud. Ce n’est pas un support natif, bien sûr, mais c’est un moyen de garder les joueurs Xbox One au courant.

Forza Horizon 5 devrait sortir le 9 novembre 2021 pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible sur Xbox Game Pass le premier jour. Un mois seulement après cela, le 8 décembre, le lancement d’une autre exclusivité Xbox cross-gen très attendue est confirmé : Halo Infinite.