Forza Horizon 5 est une vision cauchemardesque d’un monde dominé par les voitures

Capture d’écran : Xbox

Bien sûr, les voitures sont cool. Oui, ils vont vite. Mais les voitures ont également fondamentalement modifié nos villes et nos civilisations d’une manière dont nous ne nous sommes toujours pas remis. De grandes parties de notre monde sont interdites en permanence parce que les voitures ont besoin de cet espace. C’est nul. Et dans le monde de Forza Horizon 5, les voitures sont partout tout le temps, ce qui signifie que l’humanité a été forcée de se retirer, vivant sur des toits sécurisés, à l’intérieur de bâtiments solides ou derrière des murs incassables alors que les voitures ont libre cours sur la terre. Si vous y prêtez une attention particulière, vous aurez une idée des efforts que l’humanité a déployés pour éviter la menace automobile qui domine désormais les magnifiques paysages du Mexique.

Cependant, dans Forza Horizon, les voitures sont conduites par des humains. Les festivals Horizon qui parsèment le globe (et qui apparemment ne finissent jamais) ont été créés par des humains. Ainsi, comme pour la plupart de nos problèmes et catastrophes, nous n’avons en réalité que nous-mêmes à blâmer.

Imaginez, vous êtes un résident du Mexique. Vous profitez de la plage. C’est ton jour de congé. La vie va bien, tu es détendu, c’est une belle journée. Soudain, des connards du Royaume-Uni affluent dans votre ville, installant de grandes tentes et des haut-parleurs géants. Des feux d’artifice sont tirés tous les soirs. Les routes, les déserts et les forêts sont remplis de panneaux qui n’existent que pour être brisés, et chaque jour, des voitures s’écrasent volontairement à travers les arbres et les clôtures pour gagner des points imaginaires. La police? Nulle part pour être vu. Au lieu que les gens sortent pour vivre et profiter de la vie, les voitures conquièrent la terre, s’envolant des rampes et des collines et rugissant de manière menaçante sur les routes du village tranquilles 24h/24 et 7j/7. C’est un cauchemar.

Capture d’écran : Xbox/Kotaku

La seule façon de survivre dans ce monde est de trouver un abri, en cherchant la sécurité des conducteurs et des drivatars incontrôlables derrière les roues de ces supercars et véhicules de rallye coûteux.

Si vous regardez autour de Forza Horizon 5, vous commencez à remarquer que la vie au Mexique s’est arrêtée en dehors des hubs festifs d’Horizon. Les humains ne marchent pas librement dans les rues ou les trottoirs. Au lieu de cela, ils se cachent dans des tours de sauveteur, sur les toits et à l’intérieur des bâtiments. Bien sûr, certains d’entre eux semblent heureux, mais beaucoup d’entre eux semblent également attendre la fin de toutes ces absurdités.

Il est facile d’ignorer cela et de devenir simplement une partie du problème. J’adore Forza Horizon 5 et j’y ai déjà passé près de 20 heures, dont seulement 10 minutes environ ont été consacrées à penser aux pauvres humains qui vivaient autrefois dans cette partie du monde. J’ai repéré un homme sous un porche dans une petite ville la nuit dernière et j’ai voulu entrer en contact avec ce membre de l’espèce à laquelle le monde avait été volé. Alors que je conduisais lentement jusqu’à lui, il n’a même pas bougé, probablement tellement habitué aux voitures qu’il ne les remarque même plus. Je me suis approché de lui avec mon véhicule, mais je ne pouvais pas tout à fait le toucher.

Capture d’écran : Xbox/Kotaku

C’est logique. Les voitures et les humains ne peuvent pas se mélanger. Je doute fortement que Microsoft veuille des joueurs sur des centaines de civils dans des Ford et des BMW. Il est déjà difficile d’acheter que n’importe quelle ville permettrait au Festival Horizon de se dérouler tel qu’il est. Ajoutez des dizaines d’habitants morts ou blessés chaque jour et le tout devient un fantasme sombre et invraisemblable arraché à l’esprit d’un milliardaire qui ne comprend pas que la réalité a des conséquences. (C’est peut-être qui finance tout cela, un maniaque à la Jeff Bezos obsédé par les voitures rapides et attirant les jeunes.)

Sans aucun moyen de fermer le festival, aucune police pour intervenir et aucune date de fin en vue, les habitants d’endroits comme le Colorado, le Mexique et l’Australie doivent simplement se cacher dans un avenir prévisible du défilé sans fin de voitures de luxe qui remplissent leurs terres natales .

Un jour, probablement autour de Forza Horizon 46, la Terre entière sera un Festival Horizon. À ce moment-là, il sera trop tard et le seul endroit où vous serez en sécurité à l’extérieur est dans un avion ou au sommet d’un très grand bâtiment qui est loin d’une rampe bien placée ou d’une grande colline semblable à une rampe. Profitez de votre liberté tant que vous le pouvez, c’est ce que je dis.