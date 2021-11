Forza Horizon 5 examine la date de l’embargo et pourquoi il n’y a pas de démo

La date d’embargo de révision pour Forza Horizon 5 a été divulguée et Playground Games a déjà expliqué pourquoi il n’y a pas de démo.

Les fidèles de Microsoft ont un mois fantastique devant eux, car la prochaine exclusivité de Playground Games fera partie du Xbox Game Pass pour novembre. En outre, il y aura également GTA San Andreas Remastered ainsi que d’autres joyaux comme It Takes Two.

Tout le monde est enthousiasmé par l’opportunité de faire le tour du Mexique sans quitter la maison, et la bonne nouvelle est que les impressions finales seront bientôt publiées.

Démo de jeu officielle de Forza Horizon 5

Quelle est la date de l’embargo de révision de Forza Horizon 5 ?

La date d’embargo de la révision de Forza Horizon 5 divulguée est le 4 novembre.

Ceci est une gracieuseté d’Open Critic qui affirme que les impressions finales seront publiées à 00h01 PT, 03h01 ET et 07h01 GMT. S’ils sont exacts, cela signifie que les verdicts et les scores finaux seront disponibles un jour avant son lancement en accès anticipé.

Bien que ce soit une bonne nouvelle que le jury soit bientôt livré, certains fans sont déçus qu’il n’y ait pas d’échantillon jouable à télécharger.

Existe-t-il une démo de Forza Horizon 5 ?

Il n’y a pas de démo de Forza Horizon 5 que vous pouvez télécharger.

Playground Games l’a confirmé lors de l’épisode sept de sa série Let’s Go, diffusée en septembre. Ils ont confirmé qu’il n’y aurait pas d’échantillon jouable car toutes les bandes-annonces et séquences de gameplay qu’ils ont publiées en rendent un non pertinent.

De plus, le jeu rejoint également le Xbox Game Pass sans frais supplémentaires. Par conséquent, une démo a encore moins de sens car vous pourrez profiter de l’intégralité du jeu gratuitement si vous vous inscrivez au service d’abonnement mensuel de Microsoft.

Éditions

Vous trouverez ci-dessous la différence entre chaque édition via le Microsoft Store :

Édition standard – 59,99 £ :

Édition de luxe – 69,99 £ :

Édition Premium – 84,99 £ :

Extensions du jeu de base 1 et 2 Car Pass Welcome Pack VIP Membership

