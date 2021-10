Forza Horizon 5 Free Car célèbre Dia De Muertos

Lorsque Forza Horizon 5 sortira sur les plateformes Xbox et PC dans quelques jours, les vétérans de la série sauront s’attendre à une multitude de récompenses gratuites dans le jeu de la série toujours généreuse. Parmi eux, une nouvelle livrée Dia de Muertos décorant l’une des voitures de fabrication américaine les plus appréciées au monde, la Corvette.

Xbox s’est associé à l’acteur Xolo Maridueña (Cobra Kai, Parenthood) pour concevoir la livrée spéciale qui célèbre la fête d’origine mexicaine et qui donne aux vivants une période pour réfléchir à leurs proches perdus. Dans Forza Horizon 5, les couleurs et l’iconographie traditionnellement vibrantes des vacances peuvent être vues de l’aile au pare-chocs sur la Chevy Corvette Stingray 2020.

La voiture sera offerte à tous les joueurs de Forza Horizon 5 quelque temps après le lancement mondial du jeu le 9 novembre. Pour ceux qui jouent encore à Forza Horizon 4 en attendant, la voiture est déjà disponible en cadeau gratuit. Dans les deux cas, les joueurs n’ont qu’à déverrouiller la première maison de joueur et vérifier leurs messages dans le jeu avant la fin de l’année civile pour réclamer leur cadeau.

La voiture gratuite Dia de Muertos comportera des symboles tels que des fleurs de souci et des colibris.

Né à Los Angeles, Maridueña s’est inspiré de la tradition de sa famille et a capturé Dia de Muertos dans les couleurs de base orange et jaune vif de la voiture, accentuées par des violets et des magentas plus froids. Un colibri noir s’étend sur le côté, symbole du jour doux-amer du souvenir, un peu comme les fleurs de souci qui apparaissent partout dans la voiture de sport.

Forza Horizon 5 sera lancé sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 9 novembre. Les joueurs qui précommandent l’édition Premium peuvent démarrer leurs moteurs plus tôt, le 5 novembre. Il sera également disponible le 9 novembre pour tous les jeux. Pass abonnés.

Vous cherchez plus de voitures gratuites? Comme nous l’avons dit, Playground Games est connu pour être généreux, et l’équipe Xbox a déjà révélé à quoi les joueurs peuvent s’attendre en tant que récompenses de fidélité Forza Horizon 5. Pendant que vous y êtes, voici toutes les voitures annoncées pour Forza Horizon 5 jusqu’à présent. Vous pouvez précharger le jeu dès maintenant avant qu’il ne se débloque très bientôt.

