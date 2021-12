Forza Horizon 5 Holiday Accolades – Où écraser des bonhommes de neige, des cannes de bonbon et plus encore

Les récompenses de vacances à durée limitée Forza Horizon 5 sont maintenant à gagner, et si vous parvenez à relever les 13 défis du jeu, vous gagnerez des récompenses hivernales telles que la corne Silent Night Music Box, le costume d’avatar de bonhomme de neige, et plus encore. sans parler de bien d’autres distinctions si vous cherchez à grimper dans les classements du Forza Hall of Fame. Voici tout ce que vous devrez faire, plus tout ce que vous gagnerez en le faisant, avec les défis Forza Horizon 5 Holiday Accolade.

Défis Forza Holiday

Il y a 13 défis au total à relever dans le menu Accolades de Forza Horizon 5, et les terminer tous complétera la catégorie Evolving World – pour l’instant, de toute façon. Les futures vacances telles que le Nouvel An chinois et Halloween incluront leurs propres distinctions du monde en évolution, mais cette saison, vous n’avez qu’à vous soucier des distinctions des vacances, qui sont :

ChallengeRécompenseVisitez la patinoire à l’intérieur du stade pendant les vacances50 récompensesObtenez 5 000 points de compétence dans n’importe quel Peel à la patinoire à l’intérieur du stade pendant les vacances50 récompensesVisitez Guanajuato pendant la nouvelle année50 récompensesVisitez Mulege pendant les vacances50 récompensesSmash 25 cannes de bonbon pendant les vacances50 récompensesSmash 25 lanternes dans le Toyota AT38 2014 ou Toyota AT37 2016 pendant les vacances50 récompenses / pantalon utilitaire camouflage bleuVisitez Guanajuato pendant les vacances50 récompensesSmash 25 arbres de Noël pendant les vacances50 récompensesGagnez cinq compétences Drift ou E-Drift à la patinoire en une minute50 récompensesSmash 25 bonhommes de neige, 25 arbres de Noël, et 25 cannes de bonbon dans n’importe quelle Mazda pendant les vacances250 récompenses / boîte à musique Silent Night (les 15 premiers bonhommes de neige brisés déverrouillent également le costume d’avatar de bonhomme de neige)Gagnez cinq compétences aériennes à la patinoire pendant les vacances50 récompenses / option Forza Link « To The Moon »

Vous avez peut-être remarqué que la liste ci-dessus ne représente que 11 défis. Les deux derniers incluent tous deux une grande liste de voitures que vous devrez posséder (soit en offrant, en achetant ou en patinant) si vous souhaitez terminer la liste complète des distinctions dans la catégorie Evolving World. Nous vous les donnerons séparément ci-dessous.

Oh sapin de Noël, oh sapin de Noël, désolé je dois t’écraser.

Collectionneur de la série 2 – Possédez les voitures suivantes pour gagner 1 000 distinctions :

2019 Lamborghini Aventador SVJ2012 Lamborghini Aventador J2012 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante2011 Ferrari 599 GTO2002 Ferrari 575M Maranello1939 Maserati 8CTF1962 Peel P501965 Peel Trident

Collectionneur de la série 3 – Possédez les voitures suivantes pour gagner 1 000 distinctions :

2016 Zenvo TS12015 Jaguar XK-S1971 Ford Mustang Mach-11989 Lotus Carlton2016 Toyota Land Cruiser Artic Trucks AT372014 Toyota Hilux Arctic Trucks AT382003 Toyota Celica SS-I2013 D8 Donkervoort GTO

Pour trouver des sapins de Noël et des cannes de bonbon, recherchez à l’intérieur de Guanajuato. Lanternes sera là aussi, après Noël. Bonhommes de neige, en attendant, sont partout Mulege. Ces centres-villes offrent beaucoup de décor dans des zones relativement petites, ce qui vous aidera à relever rapidement ces défis festifs. La patinoire du stade est juste au sud de Guanajuato. Assurez-vous d’effectuer vos figures sur la glace elle-même, pas seulement autour de la zone générale.

