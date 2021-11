Forza Horizon 5 lance une nouvelle langue dans les jeux vidéo : la langue des signes | Jeux

Un prochain patch Forza Horizon 5 ajoutera la langue des signes aux cinématiques, ainsi que de nombreuses autres options d’accessibilité.

Les jeux video ils prétendent défendre l’égalité des genres et des races, et favoriser la diversité. Mais pendant des décennies ont complètement oublié l’accessibilité.

Si même un gaucher, qui représente 10 % des joueurs, a du mal à trouver une souris gamer qui convient à sa main, et toutes les manettes de jeu sont faites pour les droitiers… pire ils l’ont personnes ayant un handicap quelconque.

Par chance Microsoft a franchi une nouvelle étape en annonçant que le nouveau Forza Horizon 5 comprendra support en langue des signes pour les sourds dans les cinématiques. Vous pouvez le voir ici, à partir de la minute 4:19 :

Comme on le voit, pendant les cinématiques un interprète des signes apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran.

Le jeu Forza Horizon 5 (Revue) comprend nombreuses options d’accessibilité, avec des filtres de couleur pour les personnes souffrant de deutéranopie, de protanopie ou de tritanopie, une conversion texte-parole et parole-texte, différentes tailles de sous-titres, suppression des arrière-plans, vitesse de jeu réduite et bien plus encore.

Microsoft est la société qui dirige l’accessibilité dans les jeux vidéo. Selon leurs données, 400 millions de personnes souffrent d’un handicap et les sociétés de jeux vidéo doivent cesser de les ignorer.

Il y a quelques années, il a lancé la manette Xbox Adaptive Controller pour les personnes ayant divers types de problèmes de mobilité, et depuis lors, il a pris en charge ce problème dans ses jeux vidéo.

C’est la première fois que un jeu vidéo AAA inclut un support en langue des signes pour les personnes sourdes.

Cela peut sembler redondant s’il existe déjà des sous-titres que les personnes sourdes peuvent lire. Mais les sous-titres ne traduisent pas le ton ou l’intention de la voix, les connotations de la langue que reflète la langue des signes sont perdues.

Si vous n’avez pas le jeu, cela vaut la peine de jeter un œil à cette analyse technique complète de mon collègue Alejandro Alcolea, où il examine en détail la qualité graphique et sonore du jeu, entre autres aspects techniques :

Sorti il ​​y a quelques jours, Forza Horizon 5 Il fait déjà partie des candidats au jeu de l’année, avec son affichage graphique impressionnant, et son gameplay fun en monde ouvert.

Il est disponible sur PC, ainsi que sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Un jeu indispensable si vous possédez l’une de ces machines.