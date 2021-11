Forza Horizon 5 : Se précipiter pour revoir serait un crime avec un jeu aussi beau et froid

Je suis assez époustouflé par Forza Horizon 5, pour être honnête. L’intro, qui vous voit prendre le contrôle d’un certain nombre de véhicules différents après avoir été larguée à divers endroits sur la carte, est époustouflante, ce qui définit des attentes extrêmement élevées. Jusqu’à présent, ceux-ci ont été rencontrés maintes et maintes fois. J’aime tellement Horizon 5 que le temps semble s’écouler sans effort. Je navigue sans aucune envie de me précipiter.

Il est juste de dire que les jeux Horizon au fil des ans se sont sentis presque faits à la main pour moi, l’homme qui aime Project Gotham Racing et les jeux qui vous permettent de découvrir des trucs sympas. Horizon a toujours combiné un merveilleux sens de la découverte avec un modèle de manipulation de style arcade qui est parfait. Je ne pense pas qu’aucune autre franchise ne se rapproche de la conduite et de la course en monde ouvert, et le Mexique d’Horizon 5 est la prochaine étape dans cette quête de perfection.

Une fois de plus, le gameplay est complété par une bande-son savamment organisée, qui semble également ciblée au laser sur mes intérêts dans la mesure où j’ai déjà ajouté quelques nouveaux groupes à mes listes de lecture Spotify. Il y a peu de jeux ces jours-ci avec lesquels je peux me sentir vraiment engagé, perdu sans vouloir vérifier mes e-mails, mais Forza Horizon 5 est un tel jeu. Quand je joue, je ne pense à rien d’autre, et quand je ne joue pas, je pense à jouer.

Sans aucun doute, tout cela sonne un peu comme si je suis un shill payé, mais c’est juste agréable de jouer à un nouveau jeu et de ne pas être bombardé de pinailles insignifiantes. Peut-être que 10 heures supplémentaires dans le placage magique auront été effacées, mais les premières impressions sont à peu près aussi bonnes que mes impressions.

Bien sûr, en jouant sur Xbox Series X (en mode Qualité, qui tourne à 30 images par seconde mais reste formidable), les visuels ici sont souvent hyperboliquement époustouflants. Je déteste quand les critiques vont trop loin avec des éloges, mais parfois vous en avez besoin pour exprimer à quel point quelque chose est merveilleux. Les vues de Forza Horizon 5 sont spéciales et je n’ai vraiment fait qu’effleurer la surface en termes de découverte de la carte entière.

J’écris ceci un peu rapidement, en partie parce que j’ai plein d’autres travaux, mais aussi parce que je veux juste me remettre à jouer. Ce jeu mérite d’être une grosse affaire pour Xbox et pour les développeurs de Playground Games. C’est sans aucun doute le jeu le plus excitant à faire ses débuts sur Game Pass à ce jour, et tout bien dans le monde devrait faire de grandes choses pour le service et pour l’écosystème Xbox.

Ce n’est pas une critique de Forza Horizon 5 pour les raisons que j’ai expliquées, mais vous pouvez à peu près vous attendre à ce que cet article à venir soit absolument brillant. Profitez du jeu comme vous le souhaitez. Je vais savourer chaque instant.

Avis de non-responsabilité : testé sur Xbox Series X. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur. Également disponible sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox One X et PC.