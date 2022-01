Forza Street ferme sa boutique au printemps 2022, la dernière mise à jour est maintenant disponible

Xbox et Turn 10 Studios ont annoncé que Forza Street – l’expérience mobile Forza qui a fait ses débuts en mai 2018 – fermera définitivement plus tard cette année.

La fermeture a été confirmée dans un article de questions-réponses sur le site d’assistance officiel de Forza, présentant les plans finaux de l’équipe pour le jeu de course mobile. Le jeu restera jouable jusqu’au printemps 2022, mais aucun mois ou jour spécifique n’a été confirmé.

Bien qu’aucune raison spécifique de la fermeture du jeu n’ait été révélée, le message a mentionné que l’équipe utilisera l’expérience de Forza Street pour construire de futurs projets. Le message mentionne également que toute personne ayant acheté de la monnaie dans le jeu au cours des 30 derniers jours sera remboursée rétroactivement et que toute la monnaie restante doit être dépensée dans le jeu, sinon elle sera perdue à jamais.

« Forza Street n’est jouable que jusqu’au printemps 2022 », lit-on dans le message. « Après sa fermeture, le jeu et ses fonctionnalités ne seront plus accessibles. Les joueurs qui ont toujours le jeu installé après cette date verront un écran d’information après le démarrage du jeu et ne pourront pas jouer. »

La dernière mise à jour de Forza Street a été mise en ligne le 10 janvier, ce qui marque également la fermeture de la boutique en ligne du jeu. La mise à jour, selon la publication, comprend les éléments suivants :

Une nouvelle voiture inédite12 semaines de Spotlight++ avec des voitures rares et épiques, à partir du 17 janvier 2022Recharge d’énergie plus rapide et stockage d’énergie accru Temps d’attente réduits sur les salons de l’autoPrix réduits sur la grande majorité des articles achetés avec la monnaie du jeu

