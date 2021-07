Fossé du voyage vengeance, prenez le chemin le moins fréquenté ! Voici comment voyager en toute sécurité en cette période des fêtes

Marriott International a lancé une campagne « Bonne nourriture = bonne humeur » composée de films faciles à raconter qui capturent les humeurs de la vie quotidienne et les mélangent avec la bonne nourriture de Marriott on Wheels.

Voyagez en toute sécurité en cette période des fêtes! Le voyage de vengeance est de retour, tout comme la prochaine saison des fêtes pour laquelle de nombreux Indiens se préparent ! De toute évidence, les Indiens amateurs de voyages inondent les collines en nombre inquiétant, selon des images récentes qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

Un nombre impressionnant de 25 425 touristes à Nainital et 32 ​​000 autres se rendant à Mussoorie au cours du week-end a suscité une inquiétude considérable quant au mépris total des protocoles de sécurité COVID-19. Cette tendance montre à quel point les voyages de vengeance deviennent dangereux et irresponsables, accélérant la possibilité d’une troisième vague qui pourrait frapper plus tôt et plus fort que nous ne pouvons l’imaginer.

Pour ceux d’entre vous qui planifient déjà vos prochaines vacances, l’aspect important à considérer comme la priorité absolue est votre propre sécurité pendant le voyage. N’oubliez pas que sortir de chez soi devient un exercice douloureusement stressant, sans parler des niveaux d’anxiété qui montent en flèche avec l’activité de sortir.

Décider comment planifier des vacances ou un voyage sur la route n’est pas facile en ce moment.

Nous l’avons reconnu et avons parlé aux principaux intervenants de l’industrie du voyage et du tourisme, et ils ont partagé quelques conseils perspicaces.

La saison des fêtes devrait attirer plus de voyageurs

La saison des fêtes approche à grands pas. La plupart des gens planifient leurs vacances en conséquence. La pandémie n’a pas modifié cette tendance. Cela a peut-être même accéléré les réservations de voyages et d’hôtels au début de cette année. Ceux qui planifient leurs réunions de famille, leurs mariages, etc. devront peut-être accélérer la conclusion de leur emploi du temps dès que les réservations d’hôtel connaissent une augmentation de la demande.

La montée en flèche de la demande de voyages et des réservations d’hôtels ressort clairement des nouvelles collaborations en cours de lancement.

Collaborations pour accueillir des réunions, des expériences engageantes

De toute évidence, les réservations d’hôtels sont désormais numériques et il devient de plus en plus essentiel pour l’industrie hôtelière de rouvrir et de responsabiliser ses professionnels pour se préparer davantage à des événements à l’épreuve du temps.

Marriott International et la Professional Convention Management Association (PCMA) ont récemment annoncé leur décision de s’associer pour proposer aux responsables d’événements et de réunions d’être certifiés grâce à leur accès au cours de certification Digital Event Strategist (DES) de PCMA.

Pour les voyageurs indiens, qu’est-ce que cette collaboration signale sur les nouvelles tendances en évolution de l’industrie hôtelière ?

Karen Bolinger, directrice générale de l’APCA chez PCMA, résume à juste titre le scénario actuel lorsqu’elle dit que les relations et les modèles commerciaux sont en constante évolution.

La façon dont vous avez précédemment réservé une réservation et enregistré dans un hôtel est une expérience totalement différente de ce à quoi elle évolue rapidement maintenant. Avec des expériences numérisées sans contact, les hôtels apportent de nouvelles méthodologies pour augmenter le quotient de confiance des clients.

En termes simples, la nouvelle augmentation des réservations de voyages et d’hôtels à travers l’Inde malgré les inquiétudes croissantes concernant la troisième vague indique que de nouvelles compétences sont nécessaires pour que les professionnels de l’industrie planifient, produisent et proposent des événements numériques et hybrides basés sur cette tendance.

Pour la même raison, les partenariats hôteliers tels que celui que Marriott International a récemment annoncé montrent l’engagement de l’industrie hôtelière à fournir des protocoles d’hygiène améliorés et des solutions de réunion hybrides ou des opportunités d’apprentissage pour répondre aux exigences croissantes et évolutives de ses clients.

Pour les professionnels, les voyageurs et les cadres supérieurs qui souhaitent rester dans des environnements sûrs et sécurisés pour naviguer dans la pandémie actuelle et organiser avec succès des réunions et des événements, ces collaborations peuvent aider à créer des expériences engageantes sur le front du travail.

Réservations d’hôtels saines, les femmes préfèrent les vacances dans des destinations proches

Vikram Lalwani, chef des revenus, des ventes et des destinations, Sterling Holiday Resorts Ltd, observe un modèle de réservation sain à partir de juillet 2021 avec un délai plus court de 2 jours, qui continuera d’être tendance en août également.

«La saison des fêtes verra un schéma similaire avec plus de femmes préférant passer des vacances dans des destinations proches qui leur permettent de descendre dans leurs véhicules personnels et ainsi de réduire les contacts. Dans les mois à venir, nous nous attendons à ce que même les réservations en semaine prennent de l’ampleur », a déclaré Vikram Lalwani à Financial Express Online.

Alors, quelles sont vos options « sûres » ?

L’option la plus sûre, comme nous le savons tous, est de rester à la maison. Si vous voulez partir, n’oubliez pas de garder 2-3 masques supplémentaires pour votre propre usage et d’emporter des médicaments essentiels pour être très prudent.

Ensuite, voici une liste de contrôle pour commencer :

Tracez votre itinéraire vers des destinations sûres

Vous savez mieux où se trouve votre position, comment naviguer vers un autre endroit sûr par la route. C’est la première partie de vos devoirs si vous avez l’intention de voyager pendant cette période ou dans les mois à venir.

Par exemple, si vous êtes basé à Delhi-NCR, vous avez plusieurs options de voyage telles que Rishikesh, Agra, Ranikhet, Nainital, entre autres.

Avant de décider quel endroit visiter, vérifiez les numéros COVID-29, puis décidez quel est l’endroit le plus sûr. Vous devez également décider de votre période de séjour – courte, brève, longue, etc.

Chhavi Chadha, fondateur de Bespoke Tailor Made Experiences, estime que la pandémie a affecté le graphique des voyages d’une manière qui a maintenant entraîné un vif désir pour les gens de s’évader et d’explorer de nouvelles destinations, mais plusieurs facteurs tels que les restrictions de voyage, l’ambiguïté et la la peur de tomber malade en voyage a un effet dissuasif.

De l’avis de Chhavi Chadha, « Cependant, les gens sont prêts à partir à l’aventure pour s’évader. Comme il y a des restrictions de quarantaine, les vacances s’allongent. »

Ne pas emballer la nourriture ? Déterminez où vous arrêter pour des plats à emporter

La sécurité passe avant tout. Il faut un minimum d’efforts pour faire un sandwich et mélanger dans une salade fraîche comme du concombre. Ou préparez simplement un petit pain, une salade et trempez-le dans un jus que vous gardez prêt à la maison. Pour le voyage, gardez des biscuits, des gaufrettes, des chips ou des snacks traditionnels au cas où vous voudriez grignoter quelque chose. Vous pouvez également choisir de faire de l’avoine pendant la nuit et c’est copieux à avoir en voyage. Super sûr aussi !

Étant donné à quel point l’humeur et la nourriture partagent une relation intrinsèque, Marriott International a lancé une campagne « Bonne nourriture = bonne humeur » composée de films faciles à raconter qui capturent les humeurs de la vie quotidienne et les mélangent avec la bonne nourriture de Marriott on Wheels. Notamment, la campagne a été rendue en hindi, anglais, bengali et kannada, mettant ainsi l’accent sur l’exploitation et l’amplification de sa portée vernaculaire.

Grâce à cette campagne innovante, Marriott on Wheels a présenté le pouvoir de la nourriture pour remonter le moral et a mis en avant son service de livraison de nourriture haut de gamme qui promet une expérience culinaire authentique aux gastronomes à la recherche d’options de restauration au meilleur rapport qualité-prix.

Pas envie d’emballer votre propre nourriture? Ensuite, découvrez quels restaurants sur le chemin proposent des plats à emporter.

Évitez de manger au restaurant en route et réduisez les risques d’exposition.

Savoir où s’arrêter pour une option rapide à emporter peut être l’option la plus sûre lors d’un voyage en voiture.

Réservez votre hébergement à l’avance

N’attendez pas la dernière minute pour faire vos réservations d’hébergement. Au moment où vous décidez de votre destination, assurez-vous de réserver votre séjour. Prenez en compte votre budget hôtelier, vos dépenses alimentaires, le nombre de jours que vous souhaitez rester.

Étant donné que la saison des fêtes peut également voir une augmentation du nombre de célébrations de mariage discrètes, les voyageurs peuvent décider de leur hébergement à l’avance.

«À Araiya Palampur, alors que nous avons constaté une baisse des réservations au mois de mai et au début de juin en raison des restrictions et des extensions, nous constatons déjà une traction pour le reste du mois. Les étincelles lumineuses que nous avons vues avec les destinations de loisirs en voiture l’année dernière devraient revenir avec la reprise des voyages intérieurs dès que les restrictions seront levées. La reprise des activités de groupe telles que les petits mariages et les événements, même avec un nombre limité, sera largement motivée par la réglementation. », a déclaré Amruda Nair, fondateur et directeur, Araiya Hotels and Resorts, à Financial Express Online.

Négociez avec l’hôtel pour des avantages supplémentaires, assurez-vous de vérifier la connectivité Wifi et d’autres exigences essentielles. Et lorsque vous commencez enfin votre voyage, n’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité vérifiée et de l’argent supplémentaire.

Profitez de la nature, des destinations pittoresques peu peuplées

Sans risquer trop d’exposition, il y a beaucoup de choses amusantes que vous pouvez faire. Assurez-vous de rester à l’écart des lieux touristiques bondés. Gardez un contact minimal. Faites des promenades dans la nature par vous-même. Passez du temps dans des endroits pittoresques peu peuplés.

Dhiman Shah, co-fondateur et COO, Lohono, informe Financial Express Online : « Cela fait plus de 15 mois que les gens sont confinés chez eux avec de multiples restrictions de voyage. En général, les séjours à domicile apparaissent comme une option beaucoup plus intéressante pour les familles/groupes. Nous avons déjà commencé à recevoir des réservations pour des séjours plus longs. À Lohono, nos villas sont entièrement équipées, où les clients bénéficient de services de préparation à la nuit, d’options F&B, d’un concierge 24h/24 et d’expériences organisées. Cela facilite la vie des invités. Les espaces communs et les piscines privées dont les groupes peuvent profiter, à leur guise, à tout moment sont un avantage supplémentaire.

Il ajoute : « Avec les travaux qui deviennent une tendance énorme, nous avons veillé à ce que toutes nos villas répondent à toutes les exigences fonctionnelles. Nous avons également introduit des forfaits de long séjour pour nos clients qui souhaitent rester avec nous pour une période de 7, 14 ou 30 jours. Pour garantir le plus haut niveau de sécurité de nos clients et de notre personnel, nous avons mis en œuvre les directives de sécurité standard de l’OMS et nous nous efforçons de faire vacciner tout notre personnel.

Alors oui, détendez-vous, détendez-vous et évitez les destinations de loisirs surpeuplées

Faites des choses que vous n’avez jamais eu le temps de faire plus tôt.

Photographiez le coucher de soleil.

Écrivez un poème sur le lever du soleil.

Asseyez-vous simplement et profitez du fait que vous avez emprunté une route moins fréquentée et cela aussi, en toute sécurité !

La pandémie n’est pas encore terminée. Voyagez en toute sécurité et de manière responsable.

