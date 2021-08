Fossil dévoile la première montre connectée Wear OS avec Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm

Que souhaitez-vous savoir

Fossil a annoncé ses appareils portables de nouvelle génération de la série Gen 6. Les montres intelligentes recevront la mise à jour Wear OS 3 dans le courant de 2022. Elles sont maintenant disponibles en précommande pour un prix de départ de 299 $.

Fossil, qui est connu pour fabriquer certaines des meilleures montres intelligentes Android, a annoncé aujourd’hui le lancement des premiers appareils portables alimentés par la plate-forme Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm. Le Snapdragon Wear 4100+ a été introduit en juin de l’année dernière, aux côtés du Snapdragon Wear 4100 standard.

Même s’il n’est pas aussi puissant que la puce 5 nm Exynos W920 de la série Galaxy Watch 4, le Snapdragon Wear 4100+ promet des temps de chargement d’applications plus rapides et une efficacité énergétique supérieure à celle de la plate-forme Snapdragon Wear 3100 de génération précédente.

Les nouvelles montres connectées Gen 6 de Fossil sont disponibles en deux tailles : 42 mm et 44 mm. Toutes les variantes disposent d’un écran AMOLED circulaire de 1,28 pouce avec une densité de pixels de 326 PPI. Ils disposent également d’un capteur de fréquence cardiaque amélioré qui permet un suivi continu avec une précision de signal améliorée. Il existe également un nouveau capteur SpO2, capable de suivre une estimation de vos niveaux d’oxygène dans le sang.

Outre des performances améliorées et des capteurs de santé améliorés, les montres intelligentes Fossil Gen 6 offrent des vitesses de charge nettement plus rapides que leurs prédécesseurs. Fossil affirme que la vitesse de charge de la Gen 6 est “deux fois plus rapide que la principale montre intelligente”, ne prenant que 30 minutes pour atteindre 80%. Grâce au coprocesseur permanent de la plate-forme Snapdragon Wear 4100+ et aux modes de batterie intelligents de Fossil, les nouvelles montres intelligentes offrent « 24 heures d’autonomie ou plusieurs jours en mode batterie étendu ».

Parmi les autres points forts des montres intelligentes Fossil Gen 6, citons un haut-parleur intégré pour les appels téléphoniques connectés, la prise en charge de Google Assistant et une résistance à l’eau de 3 ATM. Si vous êtes un utilisateur de Spotify Premium, vous pouvez continuer à profiter de votre musique et de vos podcasts hors ligne sur les nouvelles montres.

Fossil Gen 6 recevra la mise à jour du système Wear OS 3 dans le courant de 2022, ainsi que quelques autres mises à jour pour améliorer encore l’expérience utilisateur. Les montres connectées sont désormais disponibles en précommande sur le site Web de Fossil pour un prix de départ de 299 $. Fossil a confirmé que les montres connectées Michael Kors Gen 6 étaient également en route.

Les dernières montres connectées Wear OS de Fossil offrent des performances plus rapides, des fonctionnalités de bien-être améliorées et une durée de vie de la batterie améliorée. Les montres Gen 6 sont disponibles en sept styles avec quatre coloris dans un boîtier de 44 mm et trois coloris dans un boîtier de 42 mm.

