Fossil Gen 5 vs Gen 5E: Quelle est la différence et lequel devriez-vous acheter?

Si vous voulez aller grand ou rentrer à la maison avec votre expérience de smartwatch, le Fossil Gen 5 est là où il en est. Il est presque identique au Fossil Gen 5E, à quelques exceptions près. Sur ce modèle, vous bénéficiez d’un GPS intégré, d’un espace de stockage supplémentaire et d’une couronne rotative. Cependant, il n’est disponible qu’en une seule taille.

À partir de 240 $ chez Amazon

Avantages

Surveillance de la fréquence cardiaque GPS intégrée Suivi de l’activité / du sommeil Assistant Google Google Pay

Les inconvénients

Une seule option de taille Plus cher

Si l’apparence est plus importante pour vous que les fonctionnalités internes, vous pourriez préférer le Fossil Gen 5E. Vous aurez le choix entre deux options de taille, ce qui est idéal pour les utilisateurs aux poignets plus petits. C’est un peu plus abordable, mais vous sacrifierez le GPS et quelques autres avantages.

À partir de 180 $ chez Amazon

Avantages

Surveillance de la fréquence cardiaque Suivi de l’activité / du sommeil Assistant Google Google Pay Deux tailles

Les inconvénients

Manque de GPS embarqué Pas de couronne rotative Moins de stockage

Fossil Gen 5 vs Gen 5E: Quelle est la différence?

Le choix entre deux smartwatches Android dépendra de nombreux facteurs, en particulier lorsque vous avez affaire à deux appareils portables très similaires de la même entreprise. Prenez le Fossil Gen 5 et le plus récent Fossil Gen 5E, par exemple. Bien que la conception varie légèrement, il existe de plus grandes différences en jeu.

Heureusement, les deux modèles regorgent de nombreuses nouvelles fonctionnalités fournies avec une mise à jour logicielle récente. En ce qui concerne les principales différences, le Fossil Gen 5 comprend un GPS embarqué, 8 Go de stockage et une couronne rotative. Le Fossil Gen 5E est une version allégée du modèle original. Vous ne disposez que de 4 Go de stockage et vous devrez compter sur un GPS connecté avec votre téléphone. Bien que vous ayez un bouton latéral, il n’a pas de couronne rotative. Cependant, vous aurez deux options de taille différentes: 44 mm et 42 mm.

Si vous vous souciez davantage du design et de l’abordabilité, vous préférerez probablement le Fossil Gen 5E. Si vous voulez plus de fonctionnalités pour votre argent, le Fossil Gen 5 est la meilleure option. Il est plus cher et n’est disponible qu’en une seule taille, mais vous ne pouvez pas battre les avantages supplémentaires que ce portable offre.

Le Fossil Gen 5 offre quelques extras importants

Source: Joe Maring / Android Central présenté: Fossil Gen 5

Lorsque le Fossil Gen 5 est sorti pour la première fois, il était assez impressionnant à plusieurs niveaux. Bien que cela puisse encore être vrai, les temps ont changé et cela devient de moins en moins impressionnant avec l’âge. Notre dernière revue Fossil Gen 5 explore à quoi ressemblent ces appareils portables un an plus tard. En bref, le nouveau Snapdragon 3100 n’est plus le dernier processeur – et cela se voit.

Même avec l’ajout de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage, Wear OS sur le Fossil Gen 5 a toujours ses pièges. Espérons que davantage d’entreprises suivront l’exemple de Mobvoi avec le TicWatch Pro 3, et le chipset Snapdragon 4100 commencera à apparaître dans les appareils Wear OS le plus tôt possible.

Le Fossil Gen 5 est peut-être l’ancien modèle, mais il a toujours un design époustouflant. Il n’est disponible qu’en une seule taille (44 mm), mais il existe plusieurs variantes à choisir en fonction de l’apparence que vous essayez d’obtenir. Vous obtenez également un écran AMOLED coloré de 1,3 pouces. La montre dispose de deux boutons latéraux faciles à utiliser et d’une couronne rotative pour naviguer dans les menus. Ces modèles sont compatibles avec les bracelets interchangeables de 22 mm. Lorsque vous souhaitez acheter un nouveau groupe Fossil Gen 5, vous aurez un large choix.

Fossil Gen 5 Fossil Gen 5E (Hommes) Dimensions 44x44x12 mm 44x44x12 mm Écran 1,28 “AMOLED 1,19” Capteurs AMOLED Fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope, boussole, altimètre, lumière ambiante Fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope Autonomie de la batterie 1 jour 1 jour RAM / stockage 1 Go RM, 8 Go de stockage 1 Go RM, 4 Go de stockage Étanchéité 3 ATM 3 ATM GPS embarqué ✔️ ❌ Deux options de taille ❌ ✔️ Stockage de musique ✔️ ✔️ Paiements mobiles ✔️ ✔️ Suivi du sommeil ✔️ ✔️ Modes de batterie étendus ✔️ ✔️

Un autre avantage qui peut être utile est les différents modes d’économie de batterie dont vous pouvez profiter. Bien que ces modes puissent limiter les fonctionnalités, ils sont principalement conçus pour prolonger la durée de vie de votre batterie entre les charges. Par exemple, le mode étendu vous permet d’utiliser les fonctionnalités essentielles tous les jours tout en ne nécessitant qu’une charge tous les quelques jours. Si vous ne souhaitez pas être limité dans l’utilisation de votre montre intelligente, le mode quotidien vous obligera toujours à la charger chaque nuit.

Alors que le Fossil Gen 5 offre 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, il y a encore place à l’amélioration.

Ce n’est un secret pour personne que Wear OS a besoin de travail, en particulier par rapport aux autres leaders du marché. Alors que le Fossil Gen 5 offre 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, il y a encore place à l’amélioration. Le processeur Snapdragon Wear 3100 vous offre des performances décentes, mais il existe encore des bogues logiciels typiques qui font que Wear OS est à la traîne par rapport à ses concurrents dans ce département.

Bien que la Fossil Gen 5 ne soit pas exactement une montre intelligente de fitness, elle possède les principales fonctionnalités dont vous avez besoin pour suivre votre santé et votre activité. Ce modèle est livré avec un GPS intégré, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi d’activité et une résistance à l’eau jusqu’à 30 mètres. La nouvelle mise à jour ajoute la surveillance du sommeil et le suivi de la condition cardio avec une estimation de la VO2 max. Vous bénéficiez également d’une large gamme de fonctionnalités de smartwatch, y compris l’Assistant Google, Google Pay, le stockage de musique et un micro / haut-parleur pour prendre des appels Bluetooth sur votre poignet.

Le Fossil Gen 5E fait quelques virages

Source: Ara Wagoner / Android Central présenté: Fossil Gen 5E

Lorsque vous achetez la version allégée de n’importe quel appareil, vous pouvez vous attendre à ce qu’il coupe quelques coins. Dans le cas du Fossil Gen 5E, il y a quelques fonctionnalités manquantes que vous voudrez prendre en compte. Plus important encore, vous n’aurez pas de GPS embarqué avec ce modèle. Par conséquent, vous devrez avoir votre téléphone avec vous pour suivre votre itinéraire pendant une activité. Si le suivi d’activité n’est pas votre objectif principal, cela ne vous dérangera peut-être pas que le Fossil Gen 5E ne dispose pas de GPS embarqué.

Le Fossil Gen 5E ne dispose pas d’un altimètre, d’une boussole et d’un capteur de lumière ambiante.

Il y a aussi une légère dégradation en termes de stockage. Le Fossil Gen 5 offre 8 Go tandis que le Gen 5E atteint 4 Go. Cela peut sembler anodin, mais étant donné qu’il s’agit d’une toute nouvelle montre fonctionnant sur un ancien chipset, cela peut affecter les performances globales. Ce n’est peut-être pas un facteur décisif pour tout le monde, mais il convient de mentionner que le Fossil Gen 5E ne dispose pas d’un altimètre, d’une boussole et d’un capteur de lumière ambiante.

Maintenant que nous savons ce qui manque, parlons du seul avantage du Fossil Gen 5E par rapport aux modèles originaux. Cette fois-ci, vous pouvez choisir entre deux tailles de boîtier. Sans surprise, les plus grands modèles de 44 mm se déclinent en quelques modèles masculins différents, notamment en acier inoxydable noir et en cuir marron. Les modèles plus petits de 42 mm sont disponibles dans des designs plus féminins, comme le silicone blush et l’acier inoxydable or rose. Quel que soit le modèle que vous choisissez, vous aurez accès à une grande variété de bandes interchangeables Fossil Gen 5E.

Fossil Gen 5 vs Gen 5E: Lequel devriez-vous acheter?

Source: Joe Maring / Android Central présenté: Fossil Gen 5

Si vous êtes un fan d’extras et que vous ne voulez pas manquer des fonctionnalités clés telles que le GPS intégré, vous voudrez probablement vous en tenir à la montre intelligente Fossil Gen 5 d’origine. Il vous offre également plus de stockage et une couronne numérique satisfaisante pour une navigation plus facile. Si vous pouvez vivre avec l’option de taille de boîtier unique de 44 mm et que vous souhaitez ces quelques fonctionnalités supplémentaires, vous serez heureux de choisir le Fossil Gen 5.

Peut-être que ces extras ne vous sautent pas vraiment aux yeux. Si vous achetez un portable Fossil pour profiter du design magnifique et de quelques avantages de smartwatch, la Gen 5E pourrait être plus rapide. Vous obtenez deux options de taille différentes avec cette montre, ce qui est un départ des modèles originaux. Il a également les mêmes mises à jour et de nouveaux avantages. Les seules autres différences majeures sont le manque de GPS, moins de stockage et une configuration des boutons latéraux allégée.

Il n’y a pas d’énorme écart de prix ici, donc votre décision dépendra des fonctionnalités et des éléments de conception les plus importants pour vous. Si vous voulez plus pour votre argent, alors vous devriez probablement envisager le Fossil Gen 5. Si vous voulez économiser quelques dollars et ne manquez pas les avantages, optez pour le Fossil Gen 5E.

