Fossil Gen 6 avec Qualcomm Snapdragon Wear 400+, moniteur SpO2 lancé en Inde ; Consulter les prix et les spécifications

Fossil a lancé aujourd’hui la montre connectée Gen 6 en Inde. La nouvelle montre intelligente fonctionnera sous Wear OS 2 de Google, mais Fossil a déclaré qu’elle pourrait être mise à niveau vers Wear OS 3 en 2022. C’est la première fois que Fossil rendra un produit disponible en Inde et sur d’autres marchés simultanément, a déclaré la société. Il avait annoncé la gamme Fossil Gen 6 aux États-Unis en août.

La montre connectée Fossil Gen 6 est disponible en deux tailles de cadran : 42 mm et 44 mm. Alimenté par le SoC Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm, le prix de la montre intelligente Fossil Gen 6 varie entre Rs 23 995 et Rs 24 995. La smartwatch peut être achetée sur le site officiel de Fossil, dans certains points de vente hors ligne et sur Amazon à partir du 27 septembre.

L’option de pré-réservation sur le site Web de Fossil sera mise en ligne le 25 septembre. La montre intelligente Fossil Gen 6 sera disponible en trois options de couleur pour la variante de cadran de 42 mm et quatre options pour la variante de 44 mm.

L’appareil à écran tactile couleur AMOLED de 1,28 pouce disposera également de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. Le nouveau processeur Qualcomm rendrait la smartwatch 30% plus puissante que la Fossil Gen 5, permettant une consommation d’énergie inférieure et un chargement plus rapide des applications.

Le Fossil Gen 6 est livré avec des bracelets interchangeables, tandis que les cadrans et les boutons peuvent être personnalisés.

La montre dispose de fonctions de surveillance de la santé telles que des capteurs de surveillance de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang (SpO2). Il comprend également un gyroscope, un accéléromètre, un altimètre, une boussole, un capteur de lumière ambiante et un IR hors corps.

La montre intelligente comprend le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth v5 LE et le NFC SE comme options de connectivité. Il est compatible avec les smartphones iOS et Android et peut recevoir et passer des appels lorsqu’il est connecté. Il prend également en charge Google Assistant.

La batterie Fossil Gen 6 dure plus de 24 heures en mode normal et plusieurs jours en mode batterie étendue. Fossil a déclaré que la smartwatch peut être chargée jusqu’à 80% en 30 minutes.

Le Fossil Gen 6 propose également la mise à niveau Wear OS de Spotify qui permet de télécharger des podcasts et des chansons sur des montres intelligentes.

