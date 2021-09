Fossil Gen 6 vs Samsung Galaxy Watch 4 : Lequel devriez-vous acheter ?

Une longueur d’avance

En tant que première montre connectée sur la nouvelle plate-forme Wear OS 3, la Samsung Galaxy Watch 4 a une longueur d’avance sur les autres appareils du marché. Par rapport au Fossil Gen 6, vous bénéficierez également d’une connectivité LTE en option et d’un suivi de santé supérieur.

À partir de 145 $ chez Samsung

Avantages

GPS, HRM, NFC Connectivité LTE en option Wear OS 3 au lancement Suivi de santé supérieur Performances impressionnantes

Si cela ne vous dérange pas d’attendre jusqu’à l’année prochaine pour profiter de Wear OS 3, vous pourriez être intéressé par le Fossil Gen 6. Il est un peu plus axé sur la conception physique que le Galaxy Watch 4. Gardez à l’esprit que vous n’aurez pas autant de de nombreux capteurs de santé, cependant.

À partir de 299 $ sur Amazon

Avantages

GPS, HRM, NFC Nombreux designs attrayants Capteurs de santé améliorés Assistant Google Micro/haut-parleur intégrés

Les inconvénients

Pas de connectivité LTE Wear OS 3 pas encore disponible Trop cher pour certains

Fossil Gen 6 contre Samsung Galaxy Watch 4: Battle of Wear OS

Lorsque vous choisissez entre Fossil Gen 6 et Samsung Galaxy Watch 4, vous trouverez une quantité décente de similitudes. Cependant, la décision principale dépendra de la raison pour laquelle vous achetez une montre connectée. Si vous voulez un design axé sur la mode qui offre un ensemble complet de fonctionnalités de montre intelligente, vous pourriez avoir un œil sur le nouveau Fossil Gen 6. Bien qu’il ne soit pas aussi intelligent que le Samsung Galaxy Watch 4, les gens qui veulent un portable élégant pourrait ne pas se soucier de ses déficits.

Si vous n’êtes pas étranger aux wearables, vous savez que Samsung propose certaines des meilleures montres connectées Android du marché. L’offre la plus récente est la Samsung Galaxy Watch 4, qui offre une multitude d’avantages que les utilisateurs pourraient préférer à la Fossil Gen 6. C’est avant tout la première montre à fonctionner sur la nouvelle plate-forme Wear OS 3. Vous bénéficierez également d’un suivi de santé amélioré et de performances étonnantes. Si vous ne voulez pas attendre la mi-2022 pour Wear OS 3, la Samsung Galaxy Watch 4 est la meilleure option en ce moment.

Le Fossil Gen 6 est là pour rester

Source : Fossile

De nombreux fidèles de Fossil ont été déçus d’apprendre que les modèles Gen 5 et les générations précédentes seront exclus de la mise à niveau de Wear OS 3 dont le lancement est prévu vers la mi-2022. Quiconque achète actuellement une montre intelligente en tiendra probablement compte lors du choix d’un modèle, surtout si vous voulez avoir l’assurance que votre portable recevra éventuellement toutes les dernières mises à jour.

En comparant les modèles Fossil Gen 6 et Fossil Gen 5, vous trouverez quelques similitudes. Cependant, une grande différence est que vous pouvez désormais choisir entre un boîtier en acier inoxydable de 42 mm et 44 mm. Sans surprise, les variantes plus petites proposent des designs plus féminins tandis que les plus grandes sont plus masculines.

Les deux montres offrent un écran AMOLED de 1,3 pouces lumineux et vif. Vous obtenez également deux boutons poussoirs et une couronne rotative sur le côté gauche de l’appareil. Les variantes de 44 mm sont compatibles avec les bandes de 22 mm et les variantes de 42 mm sont compatibles avec les 18 mm.

Fossil Gen 6 Écran Samsung Galaxy Watch 4 1,3 pouce AMOLED 1,2 pouce ou 1,4 pouce Super AMOLED Capteurs HRM, accéléromètre, altimètre, boussole, gyroscope, IR hors corps, SpO2, capteur de lumière ambiante HRM, capteur BioActive, électrocardiogramme (ECG ), accéléromètre, gyroscope, géomagnétique, baromètre, capteur de lumière ambiante Autonomie de la batterie 24 heures 40 heures Étanchéité 3ATM 5ATM+ IP68 / MIL-STD-810G Processeur Snapdragon Wear 4100+ Exynos W920 (5 nm) Stockage 1 Go de RAM / 8 Go de stockage 1,5 Go de RAM / 16 Go de stockage Tailles des boîtiers 42 mm / 44 mm 40 mm / 44 mm LTE en option ❌ ✔️ ECG & BIA ❌ ✔️ SpO2 ✔️ ✔️ GPS embarqué ✔️ ✔️ Paiements mobiles ✔️ ✔️ Micro/haut-parleur ✔️ ✔️ Wear OS 3 ✔️ (mi-2022) ✔️

À présent, vous avez réalisé que l’un des facteurs les plus attrayants est que les modèles Fossil Gen 6 seront éventuellement éligibles à la mise à niveau vers Wear OS 3. Si vous êtes une personne impatiente, vous pourriez être déçu d’apprendre que cela ne le fera pas. Cela n’arrivera qu’à la mi-2022. Néanmoins, étant donné que ce sera la première et la seule montre intelligente Fossil à passer à Wear OS 3, elle a automatiquement le dessus sur les générations précédentes.

Fossil déclare que les modèles Gen 6 offriront une performance accrue de 30% par rapport aux modèles Gen 5. L’une des principales différences que les utilisateurs apprécieront est le chargement plus rapide des applications. De plus, ces montres offriront une consommation d’énergie inférieure à celle des modèles précédents. C’est une excellente nouvelle, mais la durée de vie estimée de la batterie à seulement 24 heures n’a pas changé. Désormais, votre montre peut charger rapidement jusqu’à 80 % en 30 minutes environ. Si vous possédiez un modèle Gen 5, vous savez qu’il a fallu une heure complète pour que la montre atteigne 80% de charge.

Fossil a ajouté un capteur de fréquence cardiaque amélioré aux modèles Gen 6.

Bien que le suivi de l’activité et de la santé n’ait jamais été son objectif principal, il a apporté des améliorations notables. Pour commencer, Fossil a ajouté un capteur de fréquence cardiaque amélioré aux modèles Gen 6. Soi-disant, ce capteur fonctionnera mieux et dans plus de situations. Les utilisateurs auront également un capteur d’oxygène dans le sang qui vous indiquera dans quelle mesure votre sang transporte l’oxygène dans tout votre corps.

Bien que le suivi de la santé ne soit pas à la pointe de ces modèles, Fossil s’efforce de reconnaître l’importance de ces fonctionnalités. La société affirme que les montres intelligentes Fossil Gen 6 sont dotées d’une technologie portable conçue pour aider les utilisateurs à comprendre leur santé. De plus, les utilisateurs pourront consulter leurs statistiques plus rapidement et mieux avec ces modèles.

Ceux qui connaissent les modèles Fossil Gen 5 remarqueront que de nombreuses fonctionnalités de smartwatch précédemment disponibles sont également présentes sur la Gen 6. Certains exemples incluent la prise en charge NFC pour Google Pay, Google Assistant, un microphone et un haut-parleur intégrés pour prendre des appels Bluetooth, des commandes de musique , et les modes d’économie de batterie.

Évitez l’attente avec la Samsung Galaxy Watch 4

Source : Daniel Bader / Android Central

La série Galaxy Watch 4 est l’une des plus grandes réalisations de Samsung à ce jour. Les porteurs de longue date de Galaxy Watch hésitaient à propos de la fusion Samsung-Google, mais cela pourrait être mieux que prévu. Croyez-le ou non, la Galaxy Watch 4 est le successeur de la Galaxy Watch Active 2. Elle a peut-être laissé tomber « Active » du nom, mais c’est toujours une montre connectée de fitness incroyable.

Une grande partie de la conception physique est restée la même. La Galaxy Watch 4 est livrée dans un boîtier en aluminium léger disponible en 40 mm et 44 mm. Vous profiterez de la même lunette tournante capacitive, facile et amusante à utiliser lors de la navigation dans l’interface utilisateur. Les deux modèles sont compatibles avec les bracelets Samsung Galaxy Watch 4 de 22 mm.

Il est à noter que vous pouvez également acheter la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, disponible en 42 mm et 46 mm. Ces montres sont plus élégantes et sont livrées dans des boîtiers en acier inoxydable avec une lunette tournante physique. Les bracelets Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont également compatibles avec les bracelets interchangeables de 22 mm.

La Samsung Galaxy Watch 4 offre 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

L’une des plus grandes améliorations de ces modèles concerne les performances. La Samsung Galaxy Watch 4 offre 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Plus important encore, le processeur Exynos W920 est meilleur que jamais. Il s’agit d’un processeur de 5 nm qui promet un processeur 20% plus rapide, ce qui conduit à des performances plus fluides et plus rapides lors de l’utilisation de la montre.

Vous apprécierez également le suivi amélioré de la santé de la série Galaxy Watch 4. Premièrement, le capteur BioActive 3-en-1 innovant utilise une seule puce pour abriter plusieurs capteurs de santé. Vous pourrez mesurer votre fréquence cardiaque, l’électrocardiogramme (ECG), l’oxygène dans le sang et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

La fonction BIA enregistrera votre composition corporelle globale. Ce nouvel outil de santé est conçu pour donner aux utilisateurs un aperçu plus approfondi de leur santé en enregistrant des mesures clés, notamment la masse musculaire squelettique, le taux métabolique basal et le pourcentage de graisse corporelle. Samsung a également porté le suivi du sommeil à un nouveau niveau. Avec un smartphone compatible, la Galaxy Watch 4 peut désormais détecter le son de vos ronflements. Ces données, combinées à vos niveaux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil et à des scores de sommeil avancés, vous permettent de mieux comprendre vos habitudes de sommeil afin que vous puissiez améliorer votre repos.

Les deux modèles Galaxy Watch 4 offrent environ 40 heures d’autonomie. Bien que ce ne soit pas vraiment révolutionnaire, c’est mieux que les 24 heures que vous obtenez sur les modèles Fossil Gen 6. Malheureusement, les utilisateurs d’iOS ne pourront pas utiliser la nouvelle Galaxy Watch 4. Si vous avez un iPhone, vous devrez vous diversifier et explorer d’autres montres compatibles avec iOS.

Fossil Gen 6 vs Samsung Galaxy Watch 4 : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Pour certaines personnes, ce sera une décision facile. Si vous êtes impatient d’utiliser Wear OS 3 et de découvrir toutes les merveilleuses améliorations de cette nouvelle plate-forme, vous voudrez acheter la Samsung Galaxy Watch 4. Vous bénéficiez également de certaines fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur les montres intelligentes Fossil Gen 6 , y compris les capteurs ECG et BIA, la connectivité LTE en option et une meilleure suite de suivi de la santé et de la forme physique. Ceux qui ne sont pas aussi concentrés sur la mode apprécieront également le design minimaliste des modèles Galaxy Watch 4.

Sur cette note, si un design élégant figure en bonne place sur votre liste de priorités, vous serez mieux avec le Fossil Gen 6. Tant que vous êtes conscient que Wear OS 3 ne sera pas disponible pendant un certain temps, vous pourriez être parfaitement heureux avec ce choix. Vous devrez également accepter que le Fossil Gen 6 n’est pas aussi sophistiqué que le Samsung Galaxy Watch 4. Il offre une autonomie de batterie plus courte, moins de capteurs de santé et il n’y a pas de connectivité LTE. Si ces inconvénients ne valent pas le prix demandé à vos yeux, vous devriez plutôt envisager la Samsung Galaxy Watch 4. Le Fossil Gen 6 est disponible en pré-commande dès maintenant et commencera à être expédié le 27 septembre.

