Fossil laisse entendre qu’une montre connectée Gen 6 “beaucoup plus rapide” sera bientôt lancée

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Fossil taquine une montre connectée Gen 6 qui promet “beaucoup plus, beaucoup plus vite”. La société n’a pas fourni de détails. Le tease est arrivé deux jours seulement avant le lancement prévu de la Galaxy Watch 4 de Samsung.

Fossil a un moyen pas si subtil de saper le lancement attendu de la Galaxy Watch 4 de Samsung : donner aux acheteurs potentiels des doutes. 9to5Google rapporte que les utilisateurs de Reddit et d’ailleurs ont reçu un e-mail Fossil laissant entendre qu’une smartwatch Gen 6 “beaucoup plus rapide” sera lancée “bientôt”, quelques jours seulement avant l’événement Unpacked de Samsung le 11 août.

Fossil a précédemment suggéré qu’une puce sans nom améliorerait les performances, la durée de vie de la batterie, la prise en charge globale du LTE et la surveillance de la santé. Il n’y a aucune garantie d’un moniteur d’oxygène dans le sang ou de capteurs similaires, mais ceux-ci deviennent de plus en plus de rigueur lorsque des concurrents comme l’Apple Watch Series 6 disposent de la technologie depuis un certain temps.

La société ne vous permettra actuellement pas de faire plus que de vous inscrire à une notification lorsque la smartwatch Gen 6 sera disponible à l’achat. L’intention est pourtant claire. Fossil espère que vous résisterez à l’envie d’acheter une Galaxy Watch 4 et attendez plutôt de voir si la Gen 6 en vaut la peine. Même si seulement une fraction des clients potentiels achètent la montre de Fossil à la place, cela pourrait nuire au lancement de Samsung (même légèrement) et intensifier la concurrence entre les fabricants de Wear OS.