Fossil lance sa nouvelle montre connectée Gen 6, son processeur haut de gamme et sera évolutif vers Wear OS 3 | La technologie

Les nouvelles montres connectées de Fossil sont là. Le Fossil Gen 6 possède deux fonctionnalités clés : la prise en charge de la mise à jour vers Wear OS 3 et le nouveau processeur de nouvelle génération de Qualcomm.

Les montres intelligentes sont chaudes. Ces appareils au poignet capables de compter les pas, de recevoir des notifications et une foule d’autres fonctionnalités étaient vraiment lents à se déployer en raison de leur prix, en plus de la peu de variété qui existait.

Tout cela a changé et il existe actuellement des modèles à partir de 50 euros, en tant que bracelets, jusqu’à même des montres qui se marient parfaitement avec leurs homonymes analogiques et atteignent des prix dépassant la centaine.

Ce sont ces derniers qui nous intéressent et c’est que Fossil a lancé sa nouvelle gamme de montres intelligentes. La sixième génération de ces appareils est dotée de fonctionnalités intéressantes et, en outre, ce sont eux qui lancent le nouveau Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.

La nouveauté au niveau de la conception de ces nouvelles montres intelligentes est qu’elles arrivent en deux tailles, bien que contrairement aux modèles concurrents, la taille de l’écran reste constante. La dalle AMOLED de 1,28 pouces avec une densité de 326 dpi sera en 42mm ou 44mm.

Au niveau du design, la finition gris foncé de la charnière se démarque avec un panneau de boutons plus agressif, bien qu’il existe également une finition dorée qui montre un panneau de boutons beaucoup plus stylisé. Au niveau du bracelet, selon Fossil, ils offriront une infinité d’options interchangeables.

Le logiciel choisi par Fossil pour ses nouvelles montres est Wear OS 2, bien que la nouveauté soit qu’ils auront un support pour la mise à jour vers Wear OS 3. En ayant ce support, ils s’ajoutent à la brève liste des appareils qui seront mis à jour au fonctionnement système de montres de Google.

Les prix du nouveau Fossil Gen 6 se situent entre 299 euros et 329 euros, cela dépendra de la taille de la lunette et du bracelet. La période de réservation commence le 20 septembre et peut être effectuée à partir du site officiel de Fossil en Espagne.