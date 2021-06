Fossil ne mettra pas à niveau les montres Wear OS actuelles vers la nouvelle plate-forme

Que souhaitez-vous savoir

Fossil admet qu’aucune de ses montres Wear OS actuelles ne verra la nouvelle plate-forme Wear. Fossil faisait la promotion des montres haut de gamme à venir plus tard cette année qui seront alimentées par la nouvelle plate-forme de CNET lorsqu’elle a confirmé ce que nous redoutions depuis des semaines. Étant donné que toutes les montres Fossil étaient alimentées par la Wear 3100 ou la 2100, ce n’est pas surprenant, mais c’est toujours une grande déception pour quiconque a acheté une montre Fossil au cours des deux dernières années.

C’est à la fois un moment merveilleux et terrible pour être un fan de smartwatch Android. D’un côté, Google et Samsung s’associent enfin pour nous offrir la nouvelle plateforme Wear que nous recherchions depuis des années. D’un autre côté, cela signifie qu’il est difficile de recommander l’achat de l’une des meilleures montres intelligentes Android aujourd’hui, car nous savons déjà qu’aucune montre Tizen n’obtiendra le nouveau système, et il y a un énorme point d’interrogation qui se profile quant à savoir si les montres Wear OS actuelles obtiennent le nouveau système.

Fossil a répondu à cette question avec un gros lors d’une discussion avec CNET sur l’avenir des montres Fossil. Fossil prépare une montre connectée premium pour tirer pleinement parti du nouveau système et du nouveau matériel dans l’espace, et en une seule phrase a anéanti les espoirs de milliers de propriétaires de montres Fossil :

“Les montres Fossil Google Wear existantes ne pourront pas être mises à niveau vers la nouvelle plate-forme logicielle Wear OS.”

Le nouveau système est une mise à niveau majeure et s’appuiera sur le meilleur de Wear OS et de Tizen, il est donc logique que ce nouveau système ne soit pas facile à porter sur les montres actuelles, en particulier l’ancien système Wear 3100-on-a- puce (SoC) que Fossil a utilisée par rapport au Wear 4100, plus récent mais beaucoup plus cher. Nous avons vu les limites du Wear 3100 sur les montres Fossil récentes comme le Fossil Gen 5E, mais étant donné que le Gen 5E est sorti depuis moins d’un an, c’est très regrettable pour quiconque a acheté une montre Fossil ces derniers mois.

Source : Ara Wagoner / Android Central Ces deux montres sont exclues de la nouvelle plate-forme.

Fossil choisit de faire une rupture nette entre les montres Wear actuelles et la nouvelle plate-forme Wear a un certain sens, et cela aide à expliquer la profonde remise de ces montres au cours des derniers mois. Cela signifie également que même à 100 $, la Gen 5E ou toute montre Fossil actuelle ne vaut pas la peine d’être achetée maintenant – ou jamais, étant donné qu’il n’y a pas grand intérêt à acheter une montre avec l’interprétation actuelle de Wear OS maintenant qu’une nouvelle – et, espérons-le, beaucoup plus optimisé – la version est enfin à portée de main cet automne.

Nous avons contacté Fossil pour confirmation et explication sur la prise de décision ici. En attendant, notre attention se tourne vers Mobvoi et l’espoir qu’il y aura au moins une montre qui passera de l’ancien au nouveau Wear OS. Si une montre peut le faire, ce sera la TicWatch Pro 3 et sa Wear 4100, mais Mobvoi n’a pas encore précisé quelle est l’une de ses montres qui bénéficiera de la mise à niveau.

Source : Chris Wedel / Android Central

En attendant, je dis ceci en tant qu’amateur de smartwatch Android : n’achetez pas quelconque smartwatch jusqu’à ce que les nouvelles montres de la plate-forme Wear soient annoncées en août – lorsque nous nous attendons à voir le Galaxy Watch 4 – et en octobre, lorsque nous nous attendons à voir le lancement de Pixel Watch aux côtés du Pixel 6. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d’ici là, la marée avec le Mi Band 6 ou prenez une Galaxy Watch Active remise à neuf, qui coûte moins de 100 $ sur Amazon et c’est ce que j’utilise moi-même en ce moment.