Fossil taquine la montre intelligente Gen 6 «beaucoup plus rapide» avant le lancement de la Galaxy Watch 4

Fossil se prépare officiellement pour le lancement de sa prochaine montre connectée Gen 6, selon un e-mail de l’horloger qui a commencé à circuler. L’e-mail taquine avec audace un produit “beaucoup plus” et “beaucoup plus rapide” sans divulguer aucun détail.

Le teaser fait également référence à la Gen 6 comme à la “montre intelligente la plus avancée de l’entreprise”, suggérant que des mises à niveau notables sont en cours.

Source : Fossile

Fossil a déjà taquiné son prochain portable, parlant à CNET de son intention de lancer une montre intelligente “premium”. La société n’a pas donné de détails sur le prochain appareil, mais a indiqué qu’elle bénéficierait des améliorations que Samsung et Google ont intégrées à la prochaine mise à jour Wear OS 3.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cela dit, une annonce ultérieure de Google concernant l’éligibilité à la mise à niveau de Wear OS 3 a suggéré que les prochains appareils Fossil pourraient ne pas voir la nouvelle mise à jour avant l’année prochaine, ainsi que certaines des meilleures montres intelligentes Android de Mobvoi. Cela dit, Fossil semble prêt à proposer des mises à niveau matérielles pour aider à rendre Wear OS plus rapide et plus réactif, probablement sous la forme de nouveaux chipsets comme le Snapdragon Wear 4100.

Un chipset plus rapide serait en soi une affaire énorme pour l’entreprise qui fabrique déjà de superbes montres Wear OS. Malgré d’autres appareils exécutant la nouvelle puce de Qualcomm, les dernières offres de Fossil, telles que le Fossil Gen 5 LTE, sont restées fidèles à l’ancien Snapdragon 3100, qui n’est pas aussi rapide.

Le nouveau teaser arrive quelques jours seulement avant que Samsung ne soit sur le point d’annoncer la nouvelle Galaxy Watch 4, qui sera la première montre connectée à exécuter la nouvelle mise à jour Wear OS 3. La société a déjà présenté certains aspects de One UI Watch, et nous devrions enfin avoir une image complète de ce dont Wear OS sera capable lors du prochain événement Galaxy Unpacked.

Avec la rumeur selon laquelle Samsung lancerait la Galaxy Watch 4 avec un nouveau capteur BIA et un modèle à lunette tournante, il sera intéressant de voir comment Fossil envisage de différencier ses wearables.

15,6 pouces de génial

Test du Chromebook Flip C536 d’ASUS : grand écran, petits défauts

Les Chromebooks d’ASUS comptent parmi les plus durables et les plus fiables du marché, et avec le Chromebook Flip C5336 d’ASUS, il prend ses leçons avec le C436 de l’année dernière pour créer un Chromebook premium à un prix raisonnable.