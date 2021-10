Fossile intact d’un crabe de l’ère des dinosaures trouvé dans l’ambre

23/10/2021 à 12:08 CEST

La surprise a été grande parmi les scientifiques. La découverte dans un arbre d’un fossile de crabe de l’époque des dinosaures parfaitement conservé dans l’ambre est venue remettre en cause les idées reçues sur l’origine de ces animaux. Dans les archives fossiles, les crabes non marins ont évolué il y a 50 millions d’années, mais cet animal est deux fois plus vieux. De plus, il possède des branchies, ce qui implique qu’il était aquatique ou semi-aquatique. Alors que faisait-il dans un arbre ? Les enquêteurs tentent de résoudre le mystère.

Les fossiles piégés dans l’ambre fournissent un instantané unique de l’anatomie, de la biologie et de l’écologie des organismes disparus. Les fossiles les plus communs trouvés dans l’ambre, formé à partir de la résine qui émane de l’écorce des arbres, sont des animaux terrestres, principalement des insectes. ET à de très rares occasions, les scientifiques découvrent un organisme aquatique dans l’ambre.

Dans une étude publiée le 20 octobre dans Science Advances, une équipe internationale de chercheurs décrit le premier crabe du Crétacé des dinosaures conservé dans l’ambre. A l’aide d’un scanner, ils ont créé un reconstruction complète en trois dimensions de l’animal, qui permet de voir tout le corps, y compris les tissus mous, les antennes et les pièces buccales tapissées de poils fins.

Lo han bautizado como Cretapsara athanata, que significa ‘el espíritu inmortal del Cretácico de las nubes y las aguas’, por la era en la que vivió este cangrejo, y Apsara como el espíritu de las nubes y las aguas en la mitología del sur y Sud est asiatique. Le nom de l’espèce est basé sur ‘athanatos’, qui signifie immortel, se référant à sa préservation réaliste comme s’il l’était’figé dans le temps‘à l’intérieur d’une capsule d’ambre.

Le crabe fossile le plus complet jamais découvert

C’est le plus ancien crabe d’apparence moderne (environ 100 millions d’années) et le crabe fossile le plus complet jamais découvert. Il rivalise en intégrité avec le mystérieux Callichimaera perplexa, un parent très éloigné surnommé par les scientifiques « l’ornithorynque du monde du crabe ».

L’impressionnante conservation de Callichimaera comprenait également des tissus mous et des parties délicates qui sont rarement fossilisées. Cretapsara et Callichimaera sont tous deux « de nouvelles branches dans l’arbre de vie du crabe & rdquor; qui a vécu pendant ce que les scientifiques appellent le ‘Révolution du crabe du Crétacé‘, une période au cours de laquelle les crabes se sont diversifiés à travers le monde et les premiers groupes modernes sont apparus, tandis que de nombreux autres ont disparu.

Les crabes se trouvent partout dans le monde, des profondeurs des océans aux récifs coralliens, des plages, des rivières, des grottes et même dans les arbres, car ils font partie des rares groupes d’animaux qui ont conquis la terre et l’eau douce à plusieurs reprises (à moins douze depuis l’époque des dinosaures).

Les archives fossiles des crabes remontent au début du Jurassique, il y a plus de 200 millions d’années. Mais les fossiles de variétés non marines sont rares et ils sont en grande partie limités à des morceaux de coquille – des griffes et des pieds sur des roches sédimentaires. Jusqu’à maintenant.

La copie de Cretapsara athanata, qui se trouve au Longyin Amber Museum, dans le Yunnan (Chine), est «spectaculaire, unique en son genre. Il est absolument complet et il ne manque pas un seul cheveu sur son corps, ce qui est remarquable », a souligné l’auteur principal de l’étude, Javier Luque, chercheur postdoctoral au Département de biologie organique et évolutive de l’Université Harvard.

Un animal aquatique ou semi-aquatique

Des microtomographies calculées du fossile, prises par une équipe dirigée par Lida Xing de l’Université des géosciences de Chine, ont permis une reconstruction tridimensionnelle complète de l’animal, permettant aux chercheurs de voir le corps entier de l’animal. Étonnamment, ils ont constaté qu’il avait des branchies bien développées. C’était donc un animal aquatique ou semi-aquatique.

« Plus nous étudiions le fossile, plus nous nous rendions compte que cet animal était très spécial à bien des égards & rdquor;, a souligné Luque. Il a un look remarquablement moderne. Il ressemble à certains crabes côtiers modernes, différents de la plupart de ceux qui existaient à l’époque du Crétacé moyen.

Les animaux aquatiques sont très rarement gardés dans des résines d’arbres qui deviennent ambrées. Les crabes que l’on trouvait auparavant dans l’ambre sont très peu nombreux. Et ils appartiennent tous à un groupe vivant de crabes terrestres des terres tropicales et des arbres appelés Sesarmidae, du Miocène (il y a 15 millions d’années). Ensuite, Comment un animal aquatique vieux de 100 millions d’années pourrait-il être préservé dans l’ambre d’un arbre, qui abrite normalement des spécimens terrestres ?se demandent les chercheurs.

Les branchies évoluent pour inclure des tissus ressemblant à des poumons pour respirer à la fois dans et hors de l’eau chez les espèces qui conquièrent la terre ferme. Cependant, Cretapsara n’a pas de tissu pulmonaire, seulement des branchies bien développées, ce qui indique que l’animal n’a pas pleinement vécu sur terre.

« Nous avions affaire à un animal qui n’est probablement pas marin, mais pas complètement terrestre non plus », a noté Luque. Il arrive que Dans les archives fossiles, les crabes non marins ont évolué il y a 50 millions d’années, mais cet animal est deux fois plus vieux.

Cretapsara était-il un « grimpeur d’arbres » ?

Cretapsara est venu combler une lacune dans les archives fossiles et confirmer que les crabes ont en fait envahi la terre et l’eau douce à l’époque des dinosaures, pas à l’époque des mammifères. Cela ramène l’évolution des crabes non marins beaucoup plus loin dans le temps qu’on ne le croyait auparavant.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que Cretapsara était un crabe juvénile d’une espèce d’eau douce ou d’amphibiens. Ou peut-être un crabe juvénile semi-terrestre qui migre vers la terre depuis l’eau, comme le font les crabes rouges sur l’île Christmas, où les mères, qui vivent sur terre, relâchent leurs petits dans l’océan, qui émergent ensuite de l’eau et ils reviennent. vers le continent.

De plus, les scientifiques émettent l’hypothèse que le Cretapsara pourrait avoir été un ‘grimpeur d’arbre ‘. « Ces crabes du Miocène ont un look moderne et, comme leurs parents actuels, vivaient peut-être sur des arbres dans de petits bassins d’eau », a déclaré Luque.

« Cette étude ramène nombre de ces groupes dans le passé. Chaque fossile que nous découvrons remet en question nos idées préconçues sur l’époque et le lieu d’origine des organismes. Cela nous fait souvent remonter plus loin dans le temps », a déclaré Luque.

L’étude fait partie d’un projet financé par la National Science Foundation, avec Luque, Javier Ortega-Hernández et Joanna Wolfe, tous deux de l’Université Harvard, et le professeur Heather Bracken-Grissom, de la Florida International University.

Rapport de référence : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5689

Cela peut vous intéresser : quel est l’agent pathogène qui tue les écrevisses ?

Photographie principale : Xiao Jia (Musée de l’ambre Longyin)