[FOTO] Chuy Almada a présenté son « Fils aîné »

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, un facteur de motivation et un concurrent et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

Il ne fait aucun doute que depuis le début d’Exatlon États-Unis lors de la première saison, le programme de compétition du réseau Telemundo s’est caractérisé non seulement par ses moments de crise cardiaque et ses circuits chargés d’adrénaline, mais aussi en faisant en sorte que chacun de ses athlètes participants, qui entrent en étant pour la plupart des inconnus virtuels, des célébrités avec des centaines de milliers de followers qui les accompagnent avec ferveur à chaque étape qui mène au succès après la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Chuy Almada : le prétendant « un taureau »

Un athlète qui a toujours été parmi les plus aimés est Chuy Almada. Le Mexicain au sourire éternel et à l’énergie inépuisable n’est pas seulement un athlète impeccable, mais aussi dans ses différentes étapes à travers Exatlon États-Unis, d’abord dans la saison initiale, puis dans le quatrième volet complexe, où il a été infecté par COVID-19, assume toujours le rôle de leader motivationnel, infectant ses coéquipiers et ses adversaires avec sa bonne attitude.

Mais Almada s’est avéré être un champion non seulement dans les arènes de la République dominicaine, où Exatlon United States a lieu, mais aussi en dehors d’eux, où il a voyagé à travers le Mexique pour donner des entretiens d’auto-assistance, et en temps de pandémie, il a s’est tourné vers sa chaîne YouTube pour présenter ses routines d’exercices rigoureuses à ses fans afin qu’ils puissent, avec lui, atteindre la meilleure version d’eux-mêmes.

Chuy, qui est marié à Diana Avilés, a annoncé il y a quelques mois que sa famille, qui avait trois ans, aura désormais un nouveau membre car très bientôt ils deviendront parents d’un petit garçon que désormais lui et ses fans surnomment ” Torito.”, comme l’appelle son père sur toutes les plateformes où il est reconnu.

[FOTO] Chuy Almada a présenté son « Fils aîné »

Avant que Chuy et Diana ne se préparent à recevoir leur premier enfant « humain », ils avaient déjà un « bébé » à quatre pattes, c’est leur animal de compagnie nommé « Cleto », un beau chien de race Bouledogue américain de deux ans, qu’elle accompagne le couple à tout moment, même au gymnase, où Almada passe une grande partie de son temps à s’entraîner.

Le message que Chuy a publié accompagnant cette photo reflète le lien qui le lie à l’adorable Cleto, qui le regarde toujours avec des yeux tendres sur tout ce que fait « son humain » : « Si votre chien croit que vous êtes » la meilleure personne du monde. monde “, ne cherchez pas un deuxième avis .. Croyez-le”.

Cleto, bien qu’il ait l’air très grand et fort, n’est qu’un chiot de 2 ans. Dans la dernière image que Chuy a publiée de lui, il l’a appelé son “perri-son” (fils de chien) et a assuré qu’il était “du muscle pur du simple fait de dormir”.

Concernant cette dernière publication, les adeptes de Chuy n’ont pas mis longtemps à sympathiser avec lui et à partager leurs expériences avec les animaux de compagnie. Cette adepte lui a dit : “Oui j’ai 4 bénédictions & une que j’adopte et que j’aime comme un fils ❤️ Je le gronde même comme les autres quand il se conduit mal 😅”

Nous ne doutons pas que Cleto sera un super grand frère !

