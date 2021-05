[FOTO] L’amour de Rafa Soriano et Raquel Becker

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

À ce stade, ce n’est un secret pour personne que la cinquième saison d’Exatlon USA a été remplie de nombreuses situations complexes. De longues files d’athlètes blessés, des ruptures de contrat qui ont causé des sanctions et des suspensions brutales, des compétitions de crise cardiaque et des prix incroyables, mais il y a aussi quelque chose qui s’est passé, et c’est une romance notoire entre deux anciens membres de l’équipe Contendientes, c’est Rafa Soriano et Raquel Becker, qui déjà hors compétition vit leur amour – et laisse des témoignages sur les réseaux sociaux – pour le plus grand bonheur de leurs fans qui les suivent depuis qu’ils les ont rencontrés à Exatlon États-Unis.

Rafa et Raquel : Les copains de la cinquième saison

Les fans d’Exatlon États-Unis, qui ne manquent rien de ce qui se passe dans la compétition, ont remarqué que lorsque Rafa Soriano et Raquel Becker étaient encore dans la compétition, ils étaient très affectueux l’un avec l’autre, et aussi ensemble à tout moment , ce qui a éveillé les soupçons de les adeptes, dont les questions ont été résolues une fois Keyla: The Queen of Spoilers, ont confirmé par l’intermédiaire de Christian B, son partenaire, qu’en fait les deux athlètes avaient une relation amoureuse.

Rappelons-nous que Keyla et Christian sont devenus une sorte d’autorité respectée dans tout ce qui concerne Exatlon États-Unis, car depuis le début, ils partagent des informations précises sur tout ce qui concerne la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète ».

Lorsqu’un adepte, lors d’une session de questions-réponses via Instagram, a interrogé Christian sur une éventuelle romance entre Rafa et Raquel, il a été énergique et a répondu ce qui suit :

“Je dirai seulement qu’elle célèbre comme Raquel, et un cas similaire s’est produit à Exatlón México avec Aristeo Cázares après le départ de Caro Mendoza, la plupart du temps elle a célébré comme Caro quand elle a gagné un point et maintenant qu’ils sont sortis récemment, ils ont officialisé leur parade nuptiale, identique. Dans ce cas, espérons qu’il en sera de même lorsqu’ils seront sortis.”

Et il n’avait pas tort. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un pur silence du couple présumé, jusqu’à ce que Rafa Soriano soit éliminé et crie sur les toits qu’il reviendrait à sa “motivation et raison”, qui était Raquel Becker. Lorsque nous avons revu le couple, c’était lors de leurs adorables retrouvailles à l’aéroport, où Raquel attendait Rafa, et ils se sont tous les deux fondus dans une tendre étreinte. Cette vidéo de Rafa était accompagnée d’un texte qui disait : « J’appelle ça du bonheur.

Après cette réunion pleine d’effusion, les deux athlètes ont été vus ensemble en train de faire ce qui est typique de tout jeune couple, partageant la salle de gym, dégustant de délicieuses glaces, et même se faisant tatouer ! il ne fait aucun doute qu’ils passent un bon moment. Voyons cette photo que Rafa Soriano a partagée récemment :

La photo tendre était accompagnée d’un message simple mais très significatif: «Merci d’exister. R. ” Rafa a écrit, auquel Raquel, entre les commentaires, a répondu: «Merci d’être là. R. », car curieusement les noms des deux commencent par R.

Nous espérons que c’est le début d’une longue relation entre les deux athlètes, comme nous l’avons vu à d’autres occasions avec des noms aussi appréciés que Jacobo García et Dayleen Santana.

Toutes nos félicitations!

