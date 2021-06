[FOTO] Raquel Becker prête pour son nouveau défi

Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Nul doute que Raquel Becker est une participante d’Exatlon États-Unis qui, lorsqu’elle a mis le pied en République dominicaine, lors de la première saison, a conquis le public et ses collègues de l’époque dans Team Contendientes. A cette occasion, sa bonne énergie, ses qualités sportives irréprochables et son sourire inépuisable ont eu les mêmes effets sur les fans, et même sur son coéquipier Rafa Soriano, avec qui il entretient désormais une relation amoureuse.

Une suppression controversée

Le départ de Raquel d’Exatlon États-Unis a été l’un des plus émouvants, générant toutes sortes de réactions parmi les fans de la compétition, qui se sont joints en un seul appel pour demander à Becker et à la production Exatlon, que la jeune fille revienne à la compétence.

Le 21 mars, Raquel a affronté Claudia Ramos dans le circuit de force complexe pour se battre pour sa permanence dans la compétition, mais la nuit n’était pas celle de Becker et elle a dû partir, étant l’une des femmes les plus fortes de l’équipe Contendientes, qui jusqu’au moment de son départ, il a continué à marquer des points régulièrement.

De nouveaux projets à la télévision

Mais le goût pour les programmes de compétition ne semble pas avoir diminué chez Raquel Becker, qui peu après avoir quitté Exatlon États-Unis, et tout en profitant de sa cour avec l’ancien prétendant Rafa Soriano, avait déjà un autre projet enrôlé devant les caméras où, une fois de plus, ce sera à votre tour de montrer votre force pour surmonter les obstacles. C’est juste qu’il n’y a rien que cette fille ne puisse faire !

Le retour sur les écrans de Raquel Becker se fera au Mexique et via le réseau Televisa, dans l’émission “Guerreros 2021”. Un concours sportif qui depuis sa création a été maintenu avec un nombre d’audience très élevé dans son pays, et se compose de différents défis physiques et mentaux pour se qualifier pour de fabuleux prix en argent. Quelque chose nous dit que Raquel va conquérir cette nouvelle aventure !

“Warriors 2021” fera sa première le 7 juillet, où encore les deux équipes qui composent ce programme, “Cobras” et “Leones”, mesureront leurs forces pour savoir qui remportera le prix final. Selon Raquel Becker elle-même, elle fera partie des “Cobras”, et elle est prête à relever tout ce défi.

Le 7 juin, Raquel a partagé la photo avec l’uniforme officiel de son équipe “Cobras”, qui a suscité des applaudissements et de nombreux messages de soutien de tous ses fans du monde entier, qui souhaitent que Becker relève ce nouveau défi du mieux qu’il sait. fais-le.

A demain à 20h Warriors !!! @guerrerosofmx #guerreros2021 @micanalcinco

Le programme peut être apprécié au Mexique via le canal cinq à la télévision ouverte à partir de 20 heures. À la télévision payante, il peut être suivi sur le canal 105.

Avec le soutien de tous

Les messages d’affection de ses followers n’ont pas attendu. Son partenaire et ancien coéquipier du Team Contendientes, Rafa Soriano a écrit ce qui suit : “Le meilleur du monde😍🔥”.

D’autres assurent que ce sera un autre accomplissement dans la carrière de Raquel : « Vous allez sûrement être incroyable, donnez tout. 💪 », ont-ils dit.

Quoi qu’il en soit, à partir de là, nous envoyons les meilleures énergies à Raquel Becker dans cette aventure.

