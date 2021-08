[FOTOS] Les gagnants d’EXATLON 5 USA

Telemundo Norma Palafox et Jeyvier Cintrón sont les gagnants d’Exatlon 5 USA.

Exatlon États-Unis a clôturé sa cinquième saison en beauté hier soir sur Telemundo lorsqu’il a couronné Norma Palafox et Jeyvier Cintrón comme les deux champions à la fin des trois heures et demie de diffusion. Les finalistes de la famille Nathalia Sanchez et Kelvin Renteria, l’animateur Frederik Oldenburg et la présentatrice sportive Marisela “Chelly” Cantú, se sont réunis au moment historique où les deux athlètes ont célébré leur victoire et ont remporté le titre, le trophée et un grand prix de 200 000 dollars chacun.

Dans une nuit de crise cardiaque où il n’y avait jamais eu de vainqueur clair et où les émotions étaient toujours à la surface, Norma Palafox et Jeyvier Cintrón, favoris depuis le début le 26 janvier, l’ont emporté sur le bien-aimé « Vaquero » Kelvin Noé Renteria et Nathalia Sánchez , pour être sacrés pour la première fois « doubles vainqueurs » de la compétition dite la plus féroce de la planète.

Au cours de la dernière journée, chacun des 4 guerriers était accompagné de ses proches et de ses proches lors d’une nuit où s’est clôturé un cycle long et historique, qui a marqué un avant et un après parmi les fans d’Exatlon États-Unis, une émission de téléréalité sportive cette saison-là. après la saison, il ne s’agit pas d’apporter des coups d’adrénaline inattendus dans chaque épisode.

Ils sont les gagnants d’EXATLON 5 USA

Nacida en Hermosillo, Sonora, México, Norma Palafox es una joven atleta de 22 años que regresó a Exatlon Estados Unidos después de alcanzar las semifinales en la tercera temporada de la competencia, a pesar de haber tenido que estar ausente un tiempo debido al fallecimiento de sa mère. L’ancien joueur de football professionnel de la ligue U-20 du Mexique en 2018 et attaquant de l’équipe Chivas, a démissionné de l’équipe pour concourir à Exatlon aux États-Unis. Après la troisième saison, elle est revenue à Chivas, mais est revenue à la cinquième saison pour se donner une seconde chance dans le but de remporter le grand prix tant convoité et le titre de championne.

Originaire de Bayamón, Porto Rico, Jeyvier Cintrón, 26 ans, est un boxeur professionnel venu à Exatlon aux États-Unis après avoir participé à des championnats du monde et à des combats internationalement reconnus. Pendant son enfance, il a pratiqué divers sports, dont le baseball et le basket-ball, mais a décidé de se concentrer sur la boxe pendant son adolescence avec le rêve de devenir champion du monde. Ce jeune athlète a été le premier boxeur portoricain à représenter son île natale à deux Jeux olympiques d’été, dont 2012 et 2016.

La 5ème saison d’EXATLON USA

La cinquième saison d’Exatlon États-Unis, est entrée dans l’histoire, entre autres, en étant la première à couronner deux champions, et a débuté avec 24 puissants concurrents, certains nouveaux et d’autres revenant pour une seconde chance, au sein de la Famous Team (Red Team ) et l’équipe en lice (équipe bleue). Au cours des 30 semaines de performances intenses, un total de 42 athlètes ont traversé les arènes de compétition les plus féroces, dont 19 célébrités et 23 prétendants. En tout, ils ont affronté 18 circuits incroyables et des obstacles nocturnes impressionnants, ainsi que plus de 3 000 courses qui ont mis leurs capacités physiques et mentales à l’épreuve dans leur quête pour remporter le grand prix et le titre tant convoités.

Les gagnants d’EXATLON 5 USA en photos

C’est à ce moment que Norma Palafox et Jeyvier Cintrón ont reçu leurs trophées :

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires