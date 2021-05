FOU! Biden ANNULE le décret exécutif de censure de la Big Tech de Trump ⋆ .

Alors que les Américains s’efforçaient de trouver du gaz et qu’Israël se battait pour se défendre contre les terroristes, le président Joe Biden a discrètement annulé un décret sur la liberté d’expression de l’ancien président Donald Trump.

Biden a annulé l’ordre exécutif de Trump d’enquêter sur la censure des Big Tech à la suite d’une poussée de plusieurs groupes qui «ont appelé le président à abandonner l’ordre le mois dernier», selon l’Electronic Frontier Foundation.

Plusieurs groupes de défense du vote de gauche ou de gauche, notamment Rock the Vote, Voto Latino et Common Cause, ainsi que trois autres, ont écrit une lettre pour tenter de convaincre Biden de renverser l’ordre. «Le« décret sur la prévention de la censure en ligne »est une attaque drastique contre la liberté d’expression conçue pour punir les plateformes en ligne qui ont vérifié les faits du président Trump. Son existence continue menace la capacité des internautes à obtenir des informations exactes et véridiques sur le vote et d’autres sujets civiques », ont déclaré les groupes dans la lettre.

Rock the Vote, Voto Latino, Common Cause, Free Press et MapLight ont intenté une action en justice contre l’administration Trump en août 2020. Decode Democracy, un autre des partis qui ont signé la lettre à Biden, fait «partie de MapLight», selon son site Internet. Dans le procès, les groupes ont allégué que le décret sur la prévention de la censure en ligne avait été créé en réponse au fait que Twitter aurait ajouté une étiquette de vérification des faits à l’un des tweets de Trump sur le vote par correspondance. Le Center for Democracy and Technology a déposé une plainte distincte en mai 2020, affirmant que le décret de Trump était une «rétorsion».

En réalité, le but du décret était en fait de garantir que les entreprises de Big Tech ne modèrent pas de manière «injuste». «Le procureur général établira un groupe de travail sur l’application potentielle des lois des États qui interdisent aux plateformes en ligne de se livrer à des actes ou pratiques déloyaux ou trompeurs», a déclaré Trump dans le décret.

Les groupes qui ont exhorté Biden à annuler le décret exécutif de Trump basculent brusquement vers la gauche. Influence Watch a appelé le Center for Democracy and Technology une organisation à but non lucratif de «centre-gauche». Free Press a insisté sur le fait que Facebook «[p]en permanence [b]un Trump. Decode Democracy se plaignait de la «crise de la désinformation» en ligne. Rock the Vote Action Fund, l’organisation sœur de Rock the Vote, a déclaré qu’il était «dédié à renforcer le pouvoir politique des jeunes progressistes et à tirer parti de ce pouvoir pour agir sur les questions qui affectent leur vie». Voto Latino a approuvé le vice-président de l’époque, Joe Biden, à la présidence. Common Cause a exhorté le Congrès à adopter le projet de loi controversé HR 1.

