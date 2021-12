Fou de Twitter Mob annule le chanteur, puis cible DJ pour jouer sa chanson

Nicholas Miller, un DJ de musique de danse électronique (EDM) qui porte le nom de scène « Illenium », s’est excusé lundi pour avoir joué une chanson populaire d’un artiste qui doit être jugé pour des allégations d’agression sexuelle.

« Pourquoi illenium a-t-il joué gentiment et facilement par b*ssnectar sur les rivages de braises », a écrit un utilisateur sur Twitter qui a supprimé le « a » de « Bassnectar » pour effacer l’artiste faisant face à des accusations.

Illenium a répondu.

« Je m’excuse les gars. Honnêtement, je ne savais pas que c’était une chanson de BN. Je le supprime de ma bibliothèque », a déclaré le DJ. « C’était insensible de ma part de ne pas prêter plus d’attention aux détails. Leçon apprise. »

Je m’excuse les gars. Honnêtement, je ne savais pas que c’était une chanson de BN. Je le supprime de ma bibliothèque. C’était insensible de ma part de ne pas prêter plus d’attention aux détails. Leçon apprise. https://t.co/bsYIuir9Yx – ILLENIUM (@ILLENIUM) 5 décembre 2021

« EDM Twitter » a commencé à devenir une tendance dans la catégorie de Twitter sur la musique après que les utilisateurs se soient plaints du choix de setlist du DJ, jugé aigre par association, jouant à Cancun, au Mexique, lors du festival de trois jours d’Illenium. Alors que certains ont été offensés par la sélection de chansons, beaucoup sont venus à la défense d’Illenium en critiquant la communauté EDM en ligne trop sensible saturée d’un réveil agressif.

VOUS ESSAYEZ REEEEEEALLEMENT DE VENIR APRÈS @ILLENIUM ?!!! Annuler la culture doit être la chose la plus STUUUUUUUPIDEST de tous les temps. ?? EDM Twitter est vraiment tombé à l’eau. Gardez vos ondes négatives.✨ pic.twitter.com/1kbCRcdckd – E llie🧝🏻‍♀️✨ (@LizzyLizz_xo) 6 décembre 2021

Illenium a accidentellement joué un bassnectar et edm Twitter essaie maintenant de l’annuler c’est dur – fils dimitrescu (@sorryimjorge) 6 décembre 2021

Le tollé d’excuses n’expose pas seulement le pouvoir disproportionné que les gauchistes en ligne exercent avec l’activisme sur Internet, étant donné que les séquences vidéo ne révèlent pas une telle indignation en personne, mais plutôt une foule enthousiaste. Il tire également le rideau sur la folie de la direction de la culture.

Les artistes vont inévitablement faire des choses terribles, mais dans quelle mesure cela justifie-t-il d’annuler l’héritage de leur travail ? Ce n’est pas le cas.

Bassnectar, de son vrai nom Lorin Ashton, a annoncé une interruption indéfinie de la musique l’année dernière après qu’une série de femmes se soient présentées avec des allégations de trafic sexuel. Ashton, un groupe de femmes réclamant dans un procès déposé en avril et amendé cet été, les a séduites alors qu’elles étaient mineures alors qu’elles avaient la trentaine. Maintenant âgé de 43 ans, Ashton a nié les accusations par l’intermédiaire de ses avocats, les qualifiant de « manifestement fausses ».

Alors que toute vérité derrière les allégations sera finalement réglée par le tribunal, la culpabilité d’Ashton était déjà prédéterminée au sein de la communauté EDM.

Coupable ou non, l’annulation de l’artiste au point d’effacer ses plus d’une décennie de musique est un pont de trop. Ceux qui sont offensés par Illenium jouant un morceau de Bassnectar sont-ils également offensés par Hulu diffusant « Good Will Hunting », produit par Harvey Weinstein ? Vont-ils exiger que Netflix retire « House of Cards » avec Kevin Spacey ? Les Américains peuvent-ils encore écouter Michael Jackson ? Doit-on arrêter de regarder Woody Allen et Roman Polanski ?

Examiner la moralité de chaque acteur de la culture pop – sans parler avant que la culpabilité ou l’innocence ne soient déterminées de manière concluante – n’est pas seulement épuisant, mais c’est aussi un gaspillage inutile de signaux de vertu sans fin.