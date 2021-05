FOU! Google lance des avertissements de “ langage inclusif ” pour les mots “ offensants ” et “ sexués ” ⋆ .

Google a annoncé de nouveaux avertissements pour Google Workspace pour aider les utilisateurs à éviter les mots dits «offensants» et «sexistes».

La société a présenté ses avertissements de «langage inclusif» dans les applications Google Workspace lors de sa conférence I / O Developer mardi. Javier Soltero, vice-président de Google Workspace, a donné comme exemple le mot «président». Le mot «genré» déclencherait un avertissement qui se lit comme suit: «Cela indique le sexe. Si vous souhaitez choisir une formulation intégrant le genre, pensez à: président, président. » Selon Soltero, cette fonctionnalité a été conçue pour aider les utilisateurs à «communiquer efficacement» et, selon un blog Google Cloud, «rendre [their] écrire plus percutant. »

Les nouveaux avertissements font suite à la récente mise à jour de Google “Rédaction de documentation inclusive”, qui conseille aux développeurs d’éviter les expressions “capacitistes” et genrées, même lorsqu’elles font clairement référence au développement technologique et non aux personnes. Le guide de style recommandait de remplacer «les valeurs aberrantes folles dans les données» par «les valeurs aberrantes déroutantes dans les données», «paralysent le service» par «ralentit le service» et «heures-homme» par «heures-personnes».

Le même guide proposait une liste de mots interdits et de mots à utiliser avec prudence. Les pronoms de genre sont à éviter, sauf s’ils sont utilisés pour désigner «une personne spécifique de sexe connu». Au lieu de cela, Google recommande aux développeurs d’utiliser une grammaire incorrecte et de faire référence aux individus au singulier avec les pronoms pluriels «ils» et «leur» lorsque le sexe est inconnu.

Google a également éliminé les pronoms genrés des suggestions de texte Gmail, en 2018, selon .. . a rapporté à l’époque que “la technologie de Google ne suggérera pas de pronoms basés sur le genre, car le risque est trop élevé que sa technologie” Smart Compose “puisse prédire le sexe ou l’identité de genre d’une personne de manière incorrecte et offenser les utilisateurs.” . a admis, cependant, que ces instances représentent moins d’un pour cent des suggestions «Smart Compose».

D’autres entreprises technologiques ont institué des étiquettes d’avertissement similaires et des initiatives d’inclusion du genre. Twitter, au début du mois, a lancé une «expérience limitée» qui demande aux utilisateurs d’iOS s’ils «veulent réviser» leurs réponses si un contenu «potentiellement dangereux ou offensant» est détecté. La semaine dernière, Instagram a présenté un éventail de pronoms que les utilisateurs peuvent ajouter à leurs profils. La liste comprenait des options absurdes comme «xe / xem / xyr, ze / hir / hirs, thon / thons, ey / em / eir et fae / faer / faers, et bien d’autres», selon People Magazine.

Google n’a pas répondu à la demande de commentaire de MRC Free Speech America au moment de la publication.

