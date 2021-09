Fou! Quelques jours avant de connaître l’iPhone 13 commencent déjà les premières fuites de l’iPhone 14 | La technologie

in

Bien qu’Apple n’ait pas encore présenté l’iPhone 13, des rumeurs anticipent déjà les fonctionnalités possibles de l’iPhone 14. Fou !

Dans le secteur technologique, les rumeurs ne s’arrêtent pas. Les filtres sont dans une course constante pour être les premiers à fournir les détails des appareils à venir, et parfois ils sont tellement attendus qu’ils submergent les consommateurs d’informations.

C’est précisément ce qui s’est passé avec la nouvelle rumeur qui nous concerne aujourd’hui. Il ne reste que quelques jours pour la présentation de l’iPhone 13 et, bien que l’on ne connaisse toujours pas la famille des mobiles Apple pour cette année, un nouveau rapport anticipe déjà le design et certaines des fonctionnalités possibles de l’iPhone 14.

L’information provient du célèbre leaker Jon Prosser, qui a partagé certaines spécifications de l’iPhone 14 sur Front Page Tech, accompagnées de rendus créés par Ian Zelbo.

Et que peut-on attendre de l’iPhone de 2022 ? Selon Prosser, Apple supprimera l’encoche de l’iPhone dans la génération de l’année prochaine. Ceux de Cupertino remplaceront le sourcil emblématique par une caméra frontale perforée, ce que l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà anticipé.

Le leaker garantit que l’iPhone 14 comportera un cadre en titane et un châssis plus épais, ce qui empêchera les caméras arrière de dépassers. En revanche, les boutons de volume ont un aspect différent, avec une forme ronde, comme sur l’iPhone 4 et l’iPhone 5.

Les rendus de l’iPhone 14 montrent également un léger changement dans l’apparence du microphone et des haut-parleurs, qui sont désormais recouverts d’un maillage plutôt que d’une série de trous. De plus, il indique clairement que le connecteur Lightning continuera d’être présent dans au moins un des modèles de la famille.

Prosser note que certains aspects de la conception ou des dimensions peuvent changer, mais espère que, d’une manière générale, la conception qui a été révélée sera maintenue.

Nous avons encore plus d’un an à attendre, alors mieux vaut s’armer de patience pour découvrir ce qui est vrai dans cette rumeur. Pour l’instant, nous laisserons notre dévolu sur l’iPhone 13 qui sera présenté mardi prochain.