FOU! Twitter s’associe à des médias libéraux pour censurer ouvertement les utilisateurs ⋆ 10z viral

Twitter a annoncé qu’il s’associe aux sites d’information et de vérification des faits The Associated Press (AP) et . pour censurer le contenu en ajoutant ce que la plate-forme appelle un “contexte fiable” aux nouvelles tendances.

Twitter a expliqué dans un article de blog annonçant le partenariat que les organes de presse libéraux travailleront en conjonction avec les politiques de modération de contenu déjà en place. “Twitter sera en mesure d’étendre l’échelle et d’accélérer nos efforts pour fournir un contexte opportun et faisant autorité sur le large éventail de sujets et de conversations mondiaux qui se déroulent chaque jour sur Twitter”, a suggéré la société. . et AP devraient également aider l’entreprise à “identifier et élever” les soi-disant “informations crédibles” sur la plate-forme.

La plate-forme a affirmé que la collaboration contextualiserait les histoires et les discussions qui, selon elle, pourraient “potentiellement générer des informations trompeuses”. Le blog a ajouté que le contexte fourni sera utile “en particulier lorsque les faits sont contestés ou lorsque l’équipe de curation de Twitter n’a pas l’expertise spécifique ou l’accès à un volume suffisamment élevé de rapports fiables sur Twitter”. Birdwatch, le mécanisme de vérification des faits participatif de Twitter, consultera également . et AP lors de l’évaluation des suggestions de contexte notées des participants à Birdwatch.

Le blog a expliqué qu’AP et . développeront les techniques de curation actuelles de Twitter. Twitter a même admis qu’il utilisait des suggestions de recherche et des invites pour augmenter les informations à partir de ce qu’il considère comme des “sources fiables”. La plate-forme place également des étiquettes sur les tweets qui enfreignent ses règles, alertant les lecteurs que Twitter allègue que le tweet est trompeur. Les politiques de l’entreprise stipulent qu’un tweet violant ses règles sur les « médias synthétiques et manipulés, COVID-19 ou l’intégrité civique » recevra souvent une visibilité en ligne réduite s’il n’est pas entièrement supprimé.

Twitter a clairement indiqué que . et AP travailleraient avec l’équipe de curation de l’entreprise et non avec ses «équipes de confiance et de sécurité», qui décident si un tweet enfreint les règles de Twitter.

Twitter semble traiter . et AP comme s’ils étaient l’étalon-or pour des informations impartiales, mais tous deux ont soutenu à plusieurs reprises et ouvertement la partisanerie de gauche. Par exemple, . a mis en lumière ses lecteurs lorsqu’il a affirmé que la théorie critique de la race ne soutenait pas que «la discrimination à l’encontre des Blancs est le seul moyen d’atteindre l’égalité» et que cette «idée fausse» provenait de «médias conservateurs». . s’est également plaint que les récentes manifestations libres de Cuba pourraient augmenter les cas de COVID-19. AP a modifié ses directives de style que les médias grand public utilisent couramment pour décider que le mot «noir» lorsqu’il fait référence à la race doit être en majuscule, mais pas le mot «blanc». L’agence de presse a également exhorté les journalistes à utiliser le mot «défi» au lieu de «crise» lorsqu’ils se réfèrent à l’afflux de migrants de 2021 traversant la frontière sud des États-Unis.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Twitter au (415) 222-9670 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.

