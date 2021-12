« Foundation » était l’une des émissions les plus piratées de 2021

Apple TV+ n’est pas aussi populaire que certains de ses concurrents, mais les émissions et films originaux d’Apple sont de plus en plus reconnus par des récompenses majeures comme le Golden Globe. Cette année, la série originale Apple TV+ « Foundation » figurait même parmi les émissions les plus piratées de 2021.

Foundation était l’une des émissions Apple TV+ les plus attendues de 2021, car elle est basée sur les romans de science-fiction primés d’Isaac Asimov. Si cela a certainement conduit plusieurs personnes à s’abonner à Apple TV+ pour regarder l’émission, d’autres ont préféré la télécharger sur des sites torrent.

Tel que rapporté par TorrentFreak (via Tecnoblog), Foundation a été l’une des émissions les plus piratées sur le Web en 2021, ce qui place Apple TV + sur cette liste pour la première fois depuis son lancement en 2019. Wandavision et Loki sont à la première et à la deuxième place. les deux émissions de Disney +, tandis que The Witcher de Netflix arrive en troisième place.

Vous pouvez consulter le top 10 des émissions de télévision les plus piratées de 2021 ci-dessous :

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) Le sorceleur (Netflix) Le faucon et le soldat de l’hiver (Disney+) Hawkeye (Disney+) Et si… ? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick et Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max) Arcane (Netflix) Roue du temps (Amazon Prime Video)

Une chose à garder à l’esprit est que le classement est basé sur le nombre d’épisodes téléchargés plutôt que sur des émissions entières. Étant donné que Netflix publie généralement tous les épisodes en même temps, La Casa de Papel et Squid Game ne figurent pas dans le classement – ​​bien que ce soient des émissions très populaires.

TorrentFreak note que le nombre de personnes recherchant des émissions piratées a augmenté à mesure que le marché du streaming se fragmente. Alors qu’il y a quelques années, la plupart des émissions étaient disponibles sur une seule plate-forme comme Netflix, les grandes entreprises technologiques et les studios proposent désormais leur propre plate-forme, ce qui rend difficile pour certains utilisateurs de les payer toutes.

Le paysage actuel du streaming étant si fragmenté, il semble que de nombreuses personnes préfèrent pirater au lieu de payer pour un « autre » abonnement. Cela s’applique certainement aux fans de Marvel.

La première saison de Foundation est désormais disponible sur Apple TV+, et l’émission a déjà été renouvelée pour sa deuxième saison.

