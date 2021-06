Foundation TV Show: 8 choses rapides que nous savons sur l’adaptation par Apple de la série d’Isaac Asimov

Le casting de la Fondation comprend également Lee Pace, Lou Llobel et Leah Harvey, entre autres

Lee Pace, Terrence Mann et Cassian Bilton interprètent respectivement des personnages nommés Brother Day, Brother Dusk et Brother Dawn, tandis que Lou Llobell, Leah Harvey et Laura Bim joueront respectivement Gaal Dornick, Salvor Hardin et Demerzel. Mais voici la chose. Les trois premiers personnages ne sont pas de la série de livres, et les trois derniers le sont. Chose intéressante, Salvor Hardin est le premier maire de Terminus City, qui fait partie de la toute première planète dont Hari Seldon envisageait la création. En outre, Demerzel est en fait l’alias d’un personnage de robot nommé R. Daneel Olivaw, ce qui renforce ma théorie selon laquelle la série Robot d’Asimov jouera également un rôle important dans cette série Foundation. Et oui, je suis un gros nerd d’Asimov.