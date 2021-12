Foundry lance un marché de revente pour les machines d’extraction de Bitcoin

La société a sécurisé plus de 40 000 machines minières de dernière génération de MicroBT et Bitmain pour une livraison immédiate jusqu’en 2022 pour le nouveau marché. Pour l’instant, la société ne fournira de nouvelles machines qu’auprès des fabricants, du propre inventaire de Foundry, de son réseau de revendeurs et de ses clients existants, selon un communiqué envoyé par courrier électronique à CoinDesk.

