Foundry se classe au deuxième rang des pools miniers BTC au monde

Foundry, un pool de minage de crypto-monnaie basé aux États-Unis, a grimpé dans le classement et est désormais le deuxième plus grand pool de minage de Bitcoin après AntPool.

L’ascension de Foundry à la première place a été observée après que la société appartenant à Digital Currency Group a saisi jusqu’à 14,79% de la part de marché totale.

La répression des activités liées à la monnaie numérique en Chine a fourni de nouvelles opportunités de croissance pour les startups axées sur la cryptographie aux États-Unis. Alors que la plupart des mineurs de Bitcoin exilés en Chine ont déménagé aux États-Unis et dans d’autres refuges de crypto-monnaie, les acteurs de l’industrie affiliés aux États-Unis ont augmenté leur financement opérationnel pour capturer le marché qui s’en éloigne.

La tendance porte ses fruits avec Foundry, qui, selon BTC.com, contribue exactement à un taux de hachage de 24 385,20 PH / s au moment de la rédaction. La position de Foundry sur le marché a été établie en partie par son taux de rémunération forfaitaire concurrentiel. Avec un taux de gain de 5 500 $ par bloc, Foundry est répertorié comme le groupe le mieux rémunéré dans le top 5 présenté par BTC.com.

« Nous redistribuons la récompense globale aux mineurs via un système de paiement par action (FPPS) complet, et nos tarifs de groupe sont en fait de 0% », a déclaré Kevin Zhang, vice-président de Foundry USA.

Foundry vise notamment à obtenir des avantages supplémentaires en termes de financement de ses opérations auprès de sa maison mère, Digital Currency Group. Comme Blockchain.news l’a rapporté la semaine dernière, le géant de l’investissement dans la blockchain a obtenu une ligne de crédit de 600 millions de dollars, avec plusieurs tours de financement cette année. Ce montant, a confirmé la firme, servira à financer ses filiales, dont Foundry, dans le seul objectif de conquérir une plus grande part de marché.

Les États-Unis se classent désormais également comme la plus grande plaque tournante pour les investisseurs institutionnels, car de plus en plus d’entreprises de Wall Street conservent des devises numériques dans leurs bilans. Alors que la nature hostile de la Chine envers la monnaie numérique décentralisée est accablante pour les entités cryptographiques locales, elle crée une nouvelle opportunité pour d’autres, en particulier les entreprises basées aux États-Unis.

