Four Lives: les téléspectateurs louent la performance «obsédante» de Sheridan Smith

Sheridan « rentrait chez lui en pleurant » pendant le tournage du drame déchirant (Photo : BBC/ITV Studios/Ben Blackall)

Les téléspectateurs de Four Lives ont félicité Sheridan Smith pour sa solide performance dans le drame BBC One, décrivant son interprétation comme » obsédante « .

Dans la série en trois parties, l’acteur incarne Sarah Sak, la mère d’Anthony Walgate, l’un des jeunes homosexuels tués par Stephen Port, également connu sous le nom de Grindr Killer, interprété par Stephen Merchant.

Les familles des victimes ont demandé justice lorsque la police leur a fait défaut, Port a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en novembre 2016.

Sheridan a récemment parlé de l’impact émotionnel que le rôle avait sur elle, affirmant que « chaque nuit, je rentrais chez moi en morceaux, en pleurant ».

«J’ai tellement de respect pour elle et ce qu’elle a dû traverser. Je me suis vraiment battu avec ça parce que je veux faire du bon travail pour eux », a-t-elle déclaré.

Les téléspectateurs étaient impressionnés par son interprétation puissante de Sarah, avec qui elle a formé une « connexion » dans la vraie vie.

Les familles des victimes se sont battues pour la justice (Photo: BBC)

Une personne a décrit Sheridan comme « géniale », tandis qu’une autre l’a félicitée pour sa « performance puissante ».

» Sheridan Smith est une actrice incroyable, il n’y a pas un rôle qu’elle ne puisse pas jouer « , a fait remarquer quelqu’un d’autre, tandis qu’un autre a déclaré: » Encore une fois @ Sheridansmith1 est superbe. «

Un téléspectateur a tagué Sheridan dans un message sur Twitter, écrivant : » Votre représentation de la maman d’Anthony est obsédante. La douleur que la pauvre femme a subie et les familles de ceux qui ont suivi.

Sheridan Smith est une brillante actrice #FourLives — Brand Storyteller â?? ¨The Story Hotelâ??¢ï¸?? (@gillianography) 3 janvier 2022

Sheridan Smith a-t-il déjà fait autre chose qu’une performance époustouflante. Elle est l’une des meilleures actrices de sa génération #FourLives – Molly Giles (@mollygiles2015) 3 janvier 2022

Port ayant reçu une ordonnance à vie il y a six ans, une enquête sur les quatre décès s’est terminée par une décision du jury selon laquelle les manquements de la police du Met ont contribué à la mort des trois dernières victimes de Port.

L’écrivain de Four Lives, Neil McKay, a déclaré Metro.co.uk que c’était un « énorme privilège » de parler aux familles des victimes.

« Je dois rendre hommage au courage dont ils ont fait preuve en racontant leurs histoires si ouvertement et franchement », a-t-il déclaré.

« Vous les rencontrez à des moments de leur vie où des choses difficiles se passaient. Une partie de la tragédie est que ces secrets sont dévoilés.

«Ce qui était si génial avec les familles, c’est qu’elles n’ont pas essayé de nous censurer. Ils voulaient que nous racontions les histoires de manière véridique et précise parce qu’en fin de compte, il n’y avait rien à cacher.

Four Lives revient demain à 21 heures sur BBC One et est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

