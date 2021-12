Four Tet obtient l’approbation de poursuivre l’affaire de rupture de contrat contre Domino

Four Tet en live à Madrid en 2008. Crédit photo : Chtfn

En novembre, le label indépendant Domino Recordings a supprimé une partie de la musique de Four Tet de Spotify et d’autres plates-formes, dans le cadre d’un différend juridique sur les taux de redevances pour les flux et les téléchargements. Aujourd’hui, le musicien électronique né à Londres a reçu le feu vert pour engager une action en justice pour rupture de contrat contre son label de longue date.

Four Tet, 44 ans, (nom complet Kieran Hebden) s’est tourné vers les réseaux sociaux pour informer les fans de son différend très médiatisé avec Domino, dont le siège est à Londres, qui a fait ses débuts en 1993 et ​​a signé des actes tels que Franz Ferdinand et les Arctic Monkeys. Pour référence supplémentaire, Four Tet a sorti son premier album via Domino, Pause, en 2001.

Gardant ce dernier point à l’esprit, le créateur – qui a remixé des morceaux d’Ellie Goulding et Lana Del Rey – a relayé dans ses publications sur les réseaux sociaux fin novembre : ils possèdent des services numériques et de streaming. C’est navrant pour moi. Les gens me demandent pourquoi ils ne peuvent pas diffuser la musique et je suis triste de devoir dire que c’est hors de mon contrôle.

Après avoir répété qu’il avait « un différend juridique en cours avec Domino concernant le tarif qu’ils me paient pour le streaming », le créateur de « Baby » a indiqué : » Plus tôt cette semaine, le représentant légal de Domino a déclaré qu’il supprimerait ma musique de tous les services numériques afin d’arrêter l’affaire avance. Je n’étais pas d’accord pour qu’ils prennent cette mesure et je suis vraiment choqué qu’on en soit arrivé là.

« J’ai signé avec Domino il y a plus de 20 ans, à une autre époque avant que le streaming et les téléchargements ne soient quelque chose auquel nous pensions », a-t-il poursuivi.

Puis, la semaine dernière, Four Tet a fourni à ses partisans une autre mise à jour, par écrit sur les réseaux sociaux : « Demain, j’irai à une audience au tribunal et nous pourrons soumettre mon cas au juge alors que je continue d’essayer de me battre pour un juste résultat et que la musique soit à nouveau disponible pour nous tous.

Comme indiqué au début, le procès de Four Tet devrait officiellement aller de l’avant, après l’approbation du juge britannique susmentionné.

Des points de vente, dont NME, ont rendu compte de ce dernier développement dans l’affaire, qui devrait être jugée au début de 2022. Outre le désaccord général sur les redevances de téléchargement et de streaming entre les parties, le juge suppléant Pat Treacy a décidé que Four Tet peut également poursuivre en justice. pour rupture de contrat, concernant le retrait de trois de ses albums des services de streaming de Domino.

« L’exploitation numérique est désormais la méthode courante d’exploitation des enregistrements sonores, et un refus d’exploiter numériquement laisse effectivement ces enregistrements prendre la poussière sur l’étagère métaphorique pour la durée de vie restante du droit d’auteur », a déclaré l’avocat de Four Tet, Sam Carter, selon une citation de NME.

« Cela va fondamentalement à l’encontre des intentions des parties lors de la conclusion d’un contrat d’enregistrement. Le retrait était, à mon avis, un acte délibéré, cynique et scandaleux, privant efficacement les fans de mes clients et le monde de l’accès à ces maîtres, du moins par les mécanismes traditionnels désormais mondialement acceptés », a-t-il conclu.

Fin novembre, environ un mois après l’annonce par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés d’une « enquête sur le streaming musical », un législateur britannique a présenté le « Brennan Bill », qui propose des changements de grande envergure dans la façon dont les créateurs nationaux sont rémunérés.