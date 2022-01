Fournier, triple vainqueur de RJ et bad vibes au come-back du Madison Square Garden

Le Madison peut avec beaucoup de choses. C’est aussi un lieu de moments magiques, soit à cause de son aura, soit parce qu’on a la chance d’en assister sans plus, comme celui qui s’est produit jeudi soir entre les Knicks et les Celtics. Beaucoup de choses se sont passées, mais la principale était le retour des locaux pour laisser un peu plus au pied des chevaux aux greens, qui même leur entraîneur n’ignorait pas qu’ils jetaient un avantage de 25 points et ce n’est même pas le premier ou la deuxième fois qu’ils souffrent de quelque chose de similaire. Evan Fournier a montré son niveau FIBA ​​en passant à 41 points, sa meilleure note en NBA et qu’il est là depuis 10 ans, et Barrett s’est chargé de lancer le tir avec lequel les Knickerbockers ont déchaîné la folie, un triple en la course et sur le klaxon après avoir reçu la touche et bien défendu par Tatum. Un beau bordel dans lequel l’équipe d’Ime Udoka est encore une fois celle qui rentre chez elle la figure rouge.

L’entraîneur des Celtics a de nouveau agi comme Leader en salle de presse en exprimant ce qui suit pour essayer de faire réagir l’équipe (soit contre lui, soit contre quelqu’un, mais pour réagir) : « Encore une fois, ce n’était pas le dernier jeu, c’est ce qui nous y a conduit. quelqu’un pour nous calmer et ne pas devenir fou quand les choses basculent. » Envoyez également un message à Brad Stevens et à la haute direction maintenant que la clôture du marché approche : « La présence d’un tel profil, calmez-vous, c’est vraiment ce dont nous avons besoin en ce moment. L’entraîneur s’est renvoyé à l’aise en expliquant la défaite : « Ils sont devenus fous alors que ce n’était pas la fin du monde. meilleur timing et meilleur score. Vous ne pouvez pas jouer de la même manière dans les premier et dernier quart-temps. Ce n’est pas une séance d’entraînement, c’est joué différemment. Ils doivent utiliser leur tir sûr dans des situations où il y a un set ouvert contre vous et ne pas garder courir comme des poulets sans tête. » . Il a condamné avec son diagnostic: « Je pense que nous n’avons pas la force mentale pour nous battre dans les moments difficiles. » Mais si quelqu’un croit qu’il n’y a eu que de mauvaises ondes d’un côté, c’est qu’il n’a pas remarqué Julius Randle, qui a été interrogé par des journalistes sur la signification du geste avec le pouce baissé qu’il a fait aux tribunes lors d’une réunion au cours de laquelle le public a longtemps hué son peuple, à laquelle l’attaquant de puissance a répondu en étant explicite : « Ferme ta putain de gueule.

Les Knicks ont gagné avec ce triple final de RJ par 108-105 alors qu’avant la pause, le score était de 32-57. Le manque de confinement alarmant des Celtics, comme leur entraîneur l’a expliqué graphiquement, et un autre match dans lequel le score élevé ne vaut rien, en l’occurrence celui de Jayson Tatum, l’une de leurs stars. La partie de la seconde mi-temps était l’une de celles qui ne peuvent pas être autorisées : 61-42. Les New-Yorkais sont plus rétablis physiquement qu’il y a une semaine ou deux, lorsque le coronavirus les a durement touchés, et avec cette victoire ils dépassent même aujourd’hui leur rival au classement de la Conférence Est. Soirée des spéciaux dans le pavillon le plus important.

Une paire de 3 de Brown a forcé un premier temps mort à Thibodeau. La réaction n’a pas été extrême, au contraire, ils ont laissé partir les Celtics. D’abord petit à petit, au premier quart-temps, puis de manière significative, en deuxième période, sans aucune réaction. Les Celtics s’amusaient, avec des fioritures de Schröder ou des tirs unijambistes de Tatum, qui imaginerait ce qui se passerait à leur retour des vestiaires. Le partiel était de 14-0 et le public a commencé à entrer dans le match malgré le fait que le désavantage local était encore important. Tatum et Smart ont momentanément arrêté la réaction avec deux triples, mais la magie est venue comme si elle avait été apportée par les mages. Douze points entre Fournier et Quickley ont fait chuter la différence au tableau d’affichage en dessous de dix et encore une fois, chacun avec un triple, ont mis les Knicks à deux lors de l’entrée dans le dernier set. L’égalité à partir de là. Les Knicks ont pris les devants dans les secondes décisives, mais une faute dans le personnel de Randle et un panier de Tatum ont tout laissé dans un match nul avec manque de possession. Il y a eu un échange défensif Brown-Tatum, le second a bien levé la main contre Barrett, qui était celui qui a reçu le ballon, et le tir est entré à temps sans que Boston n’explique ce qui venait de se passer. Ils venaient de perdre une autre partie et avaient une autre perte dans leur sac à dos qu’ils n’avaient pas. Noël pur NBA.