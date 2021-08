fournir des produits dérivés DeFi du monde réel ⋆ Crypto new media

La technologie Blockchain a plus de potentiel que même les passionnés de blockchain les plus avertis peuvent même imaginer. La dernière vague de NFT sert de rappel opportun de ce fait. Certaines industries, telles que l’immobilier, ont fait des pas de géant dans les mondes physique et virtuel, tirant parti du potentiel de la technologie blockchain. Par exemple, Michael Arrington, fondateur du site d’informations technologiques TechCrunch, a acheté un appartement en Ukraine en 2017 sans jamais visiter le pays. L’intégralité de la transaction a eu lieu sur la blockchain Ethereum via des contrats intelligents et a été entièrement payée pour l’utilisation de la crypto-monnaie.

L’industrie de la blockchain a plus à offrir aujourd’hui qu’elle n’en avait en 2017. En fait, c’est une industrie qui a plus d’attrait que presque toutes les autres dans le monde en ce moment. Un bon indicateur est l’exode de talents d’autres industries technologiques vers l’espace de la crypto-monnaie.

Maintenant, il y a le protocole Horizon.

Horizon Protocol est une plate-forme DeFi qui vise à créer des versions numériques négociables d’actifs réels (actifs synthétiques) sur la blockchain. Horizon est déployé sur la Binance Smart Chain (BSC) en raison de ses propriétés natives. Cependant, il offre également l’interopérabilité, la possibilité d’interagir avec différentes blockchains. Horizon fait tout cela pour tenir sa promesse – en introduisant des produits dérivés DeFi du monde réel dans l’écosystème DeFi.

Pourquoi le protocole Horizon est-il sur BSC ?

BSC est une mise à niveau de la blockchain originale de Binance. Il fonctionne sur un algorithme de consensus Proof of Staker Authority (PoSA). BEP20 BNB est le token natif du BSC et sert à payer les frais de transaction sur la blockchain. Il a le même format que la norme de jeton ERC20 d’Ethereum.

Les principales caractéristiques de BSC sont la compatibilité avec la blockchain Ethereum, les transactions à grande vitesse et des frais de transaction réduits. La compatibilité de BSC avec Ethereum en a fait une option évidente pour les développeurs pour déployer leurs contrats intelligents et créer leurs applications. BSC ne souffre pas des problèmes d’évolutivité qui affectent Ethereum, provoquant des goulots d’étranglement et des frais de transaction astronomiquement élevés.

Les dApps déployées sur la blockchain Ethereum peuvent facilement être configurées pour s’exécuter sur BSC. Par conséquent, les utilisateurs de BSC peuvent obtenir le meilleur des deux mondes.

Ces fonctionnalités rendent BSC parfait pour Horizon Protocol et tout ce qu’il espère réaliser.

Ponts à chaînes croisées

Pour que les blockchains et les produits blockchain atteignent le niveau d’adoption dont ils ont besoin pour faire partie de la vie quotidienne, ils doivent être plus flexibles et accessibles. Ils doivent communiquer de manière fluide pour interagir et effectuer des transactions sans les barrières techniques posées par les différentes blockchains.

Ce problème faisait partie de la décision de lancer le protocole Horizon sur la Binance Smart Chain (BSC). BSC cherche à résoudre les problèmes actuels d’évolutivité DeFi d’Ethereum. Horizon Protocol a des frais de transaction inférieurs, des vitesses plus rapides, Horizon Protocol offre une opérabilité inter-chaînes à ses utilisateurs dans un modèle convivial qui utilise des ponts blockchain tels que Tendermint, PolyNetwork, Polkadot et Cosmos. Ces outils facilitent l’interopérabilité sur plusieurs blockchains telles que Binance Smart Chain, NEO Blockchain, Ethereum Blockchain, etc.

La nature des actifs synthétiques signifie également que le protocole Horizon peut fournir une plate-forme à guichet unique qui permet aux utilisateurs d’accéder à des actifs cryptographiques synthétiques et à une gamme d’actifs financiers du monde réel sur le BSC avec des ponts vers et depuis d’autres chaînes de blocs selon les besoins.

Actifs synthétiques sur le protocole Horizon

L’objectif principal du protocole Horizon est de créer des actifs réels sur la blockchain, absorbant ainsi le marché des dérivés dans un système plus efficace – la blockchain. Ces matières premières sont appelées actifs synthétiques (zAssets) sur HP.

Les zAssets ont une valeur qui reflète leur équivalent réel sur Horizon Exchange. Le protocole Horizon utilise PhoenixOracle, Chainlink et Band pour lier des actifs financiers et cryptographiques du monde réel avec Horizon Exchange.

Conclusion

Le déploiement d’Horizon Protocol sur BSC permet à l’équipe d’être ambitieuse. Avec l’évolutivité, la vitesse et les faibles frais de transaction, l’équipe de développement peut se concentrer sur l’utilitaire que HP vise à fournir.

Comme la maison vendue sur la blockchain à l’aide de contrats intelligents et de crypto-monnaie, la finance traditionnelle devrait également bénéficier de la technologie blockchain. DeFi est pour tout le monde, et pour que cela se produise, tout le monde devrait pouvoir y accéder. C’est pourquoi HP offre également l’accessibilité sur diverses blockchains.

Pour une fois, personne n’est obligé de se déplacer. HP est là pour améliorer la finance pour tous.