Fournir les coordonnées bancaires : HC à DMRC dans le cadre du recours en exécution par DAMEPL

La Haute Cour de Delhi a demandé mercredi à Delhi Metro Rail Corp (DMRC) de fournir les détails de ses comptes bancaires en Inde et à l’étranger et combien d’argent se trouve sur ces comptes bancaires, alors même que la société a invoqué l’incapacité financière de payer des cotisations en attente de plus de Rs. 6 000 crore à la filiale de Reliance Infrastructure Delhi Airport Metro Express (DAMEPL).

Le juge Suresh Kait a donné les instructions après que l’avocat de DAMEPL, Prateek Seksaria, a fait valoir que l’opérateur de métro a au moins 1 642,69 crores de Rs disponibles sur ses comptes bancaires, et pourtant il plaide son incapacité à obtenir sa sentence arbitrale.

DMRC a déclaré au HC qu’au lieu de payer la société, il a proposé de reprendre la dette de Rs 5 000 crore de RInfra. Il a déclaré que les fonctions publiques seront affectées si la totalité du montant est payé en une seule fois et a demandé du temps pour organiser l’argent des banques pour payer la sentence arbitrale. DMRC avait payé plus tôt ce mois-ci Rs 1 000 crore sur le compte séquestre.

« C’est le cas du lauréat que quoi que nous recevions, nous devons payer aux banques dans l’exercice de nos fonctions. Nous avons suggéré que nous reprenions votre dette et que nous payions à la banque. Et la banque peut nous donner des acomptes, etc. que nous devrons négocier avec la banque. Peut-être que la banque peut aussi nous donner un peu de détente, mais vous serez dégagé de toute responsabilité. Peut-être que nous, en tant qu’entreprise gouvernementale, pouvons négocier avec les banques, et si les banques acceptent d’en radier une partie, tant mieux pour nous.

Cependant, Seksaria, tout en rejetant la proposition, a déclaré que les banques n’étaient pas non plus d’accord avec cet arrangement. Il a dit que les prêteurs ont déjà rejeté la proposition du DMRC et qu’une lettre à cet égard a été reçue par l’ancien opérateur de métro. Il s’agit d’une procédure d’exécution et non d’une étape à laquelle le débiteur judiciaire peut dire qu’il a décidé de faire une offre, a-t-il soutenu.

Le juge Kait a toutefois fait observer qu’il ne pouvait pas forcer la société du groupe Ambani à accepter la proposition de DMRC. Le juge a également souligné à l’entreprise endettée qu’en vertu de la loi, à part les « gains » du métro de Delhi, rien d’autre que des terrains, des machines, des trains et des bureaux ne peut être attaché pour mettre en œuvre un décret du tribunal.

L’avocat principal Parag Tripathi, qui comparaît également pour DMRC, a déclaré que même l’argent destiné à l’expansion du métro est exonéré.

DAMEPL demande l’exécution de la sentence arbitrale qu’elle avait remportée en mai 2017. Même la Cour suprême avait confirmé le 9 septembre la sentence arbitrale de 4 600 crores de roupies en faveur de la société du groupe Anil Ambani, exécutoire contre DMRC.

Cependant, les deux parties n’étaient pas d’accord sur le montant des intérêts supplémentaires accumulés sur le montant. Alors que DMRC dit que la responsabilité s’élève maintenant à environ Rs 5000 crore, le bras RInfra dit qu’il est proche de Rs 7,000 crore maintenant et augmente chaque jour qui passe.

L’affaire sera entendue le 11 janvier prochain.

