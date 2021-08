Fournisseur de solutions fiscales cryptographiques, ZenLedger lève 6 millions de dollars de financement de série A Crypto new media

TL;Répartition DR

La société de fiscalité crypto, ZenLedger lève 6 millions de dollars en financement de série A ZenLedger pour libérer son portefeuille de crypto qui permet aux investisseurs de suivre leurs économies d’impôt

La société de fiscalité cryptographique ZenLedger et la startup d’analyse de blockchain ont annoncé mardi un tour de table de 6 millions de dollars de série A dirigé par Bloccelerate VC.

Les investisseurs de la société fiscale Crypto incluent Mark Cuban’s Radical Ventures, G1 VC, Borderless Capital, 4RC, Centrality, BIGG Digital Assets, CoinGecko et les investisseurs providentiels Jon Staenberg et Darren Lau, selon un communiqué de presse envoyé à Cryptopolitan.

Les autres incluent le réengagement des investisseurs précédents Vestigo Ventures, Castle Island Ventures, Migration Capital, Blackwater Capital et Karl Muth.

L’industrie de la crypto-monnaie a connu une croissance et une adoption rapides au cours des cinq dernières années, avec une capitalisation boursière maximale de 2,5 millions de dollars et des centaines de millions d’utilisateurs et d’investisseurs dans le monde.

Les organismes de réglementation étatiques, fédéraux et internationaux tels que le J5 et l’IRS ont commencé à mettre en place des mesures de déclaration plus strictes pour les investissements et les transactions en crypto-monnaie. La plate-forme de ZenLedger aide les investisseurs et les comptables à respecter les réglementations IRS et SEC en fournissant un flux de travail numérique pour simplifier, optimiser et automatiser le processus fiscal et comptable.

La société de taxation Crypto publie la prochaine étape après le financement

Fondé en 2017 par le PDG Pat Larsen et le CTO Bryan Starbuck, ZenLedger a levé un total de 11,5 millions de dollars de financement à ce jour et continue de dominer l’espace fiscal crypto. Avec ce dernier cycle de financement, la société prévoit de lancer sa solution de gestion de portefeuille de crypto-monnaie qui permet aux investisseurs et aux traders de visualiser facilement les performances de leur portefeuille et de suivre leurs économies d’impôt dans un tableau de bord mis à jour en permanence.

La société prévoit également de développer son équipe grâce à de nouvelles embauches dans les domaines du marketing, des ventes aux entreprises, du service client et de l’ingénierie logicielle afin de faire progresser davantage le produit et l’expérience client.

“La crypto-monnaie va continuer à transformer la finance et la portée dans notre vie quotidienne, mais elle est toujours considérée comme un mystère pour beaucoup”, a déclaré Pat Larsen, PDG. «C’est un honneur d’aider les gens en soulageant leur stress et leurs inquiétudes concernant les taxes cryptographiques. Nous sommes ravis de travailler avec un réseau d’investisseurs aussi incroyable et nous sommes ravis de continuer à rendre la crypto-monnaie plus accessible à tous. »

“Je vois que blockchain, crypto, DeFi et NFT créent tous une valeur énorme”, a déclaré l’investisseur Mark Cuban. « L’infrastructure de base de comptabilité et de reporting fournie par ZenLedger sera essentielle pour faciliter la vie de chacun alors qu’il gagne, effectue des transactions et investit dans la crypto. »

« La prolifération des applications blockchain et des actifs numériques augmente de manière exponentielle la conformité et la complexité des rapports tant pour les investisseurs particuliers que pour les agences gouvernementales », a déclaré Kate Mitselmakher, associée générale chez Bloccelerate VC. « ZenLedger est à l’avant-garde pour soutenir cette tendance avec des outils de pointe dont la demande ne fera que croître rapidement. Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à l’équipe exceptionnellement talentueuse, motivée et créative de ZenLedger. »

La plate-forme de ZenLedger fournit aux professionnels de la fiscalité et aux consommateurs des déclarations de revenus et des analyses financières grâce à son interface conviviale et à son excellent service client.