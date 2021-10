Fournisseurs Apple Watch Series 8 développant des composants de surveillance de la glycémie

Les fournisseurs d’Apple développent actuellement des composants pour les capteurs de nouvelle génération de l’Apple Watch Series 8 qui permettront aux utilisateurs de mesurer leur glycémie, selon un nouveau rapport.



Selon un rapport payant de DigiTimes, Apple et ses fournisseurs ont commencé à travailler sur des capteurs infrarouges à courte longueur d’onde, un type de capteur couramment utilisé pour les appareils de santé. Les nouveaux capteurs, susceptibles d’être installés au dos de l’Apple Watch, permettront à l’appareil de mesurer la quantité de sucre dans le sang d’un porteur.

L’Apple Watch, au fil des ans, a acquis des fonctionnalités de santé plus complètes, plus récemment avec l’Apple Watch Series 6 qui a ajouté un capteur d’oxygène dans le sang. Par rapport à la première Apple Watch capable de mesurer la fréquence cardiaque et l’activité quotidienne principale, l’Apple Watch est désormais capable de prendre un ECG, de détecter les chutes, les fréquences cardiaques élevées et basses, les niveaux d’oxygène dans le sang, etc.

Poursuivant la construction de l’Apple Watch en tant qu’outil de santé complet, il a déjà été dit qu’Apple envisageait une fonctionnalité de mesure de la glycémie pour la prochaine génération d’Apple Watch, l’Apple Watch Series 8. Selon le Wall Street Journal, la glycémie est l’une des nombreuses mesures de santé qu’Apple cherche à ajouter à l’Apple Watch.

Selon le Wall Street Journal, cependant, Apple fait face à des défis pour incorporer des capacités de glycémie dans l’Apple Watch. Les méthodes actuelles de mesure des taux de glucose dans le sang comprennent le prélèvement d’un échantillon de sang et l’utilisation d’un dispositif de qualité médicale. Avec l’Apple Watch, Apple chercherait à adopter une pratique médicale typiquement invasive et à la rendre non invasive.

Dans iOS 15, l’application Santé a ajouté les faits saillants de la glycémie en tant que mesure de santé. Les utilisateurs d’iOS 15 doivent utiliser du matériel externe pour fournir les données, mais cela changerait si Apple ajoutait une fonction de surveillance de la glycémie à un futur modèle Apple Watch.

Ce que Apple a en réserve pour la prochaine Apple Watch reste incertain, mais la refonte radicale qui a fait l’objet de rumeurs pour la série 7 mais qui ne s’est jamais concrétisée pourrait faire son apparition. L’Apple Watch Series 7, annoncée le mois dernier, comprend un écran plus grand, une charge plus rapide et une batterie légèrement plus grande. Apple devrait annoncer l’Apple Watch Series 8 à l’automne 2022.