Fourniture directe de Covaxin à 18 États depuis le 1er mai: Bharat Biotech

Bharat Biotech a commencé la fourniture directe de Covaxin avec effet du 1er mai à plusieurs États.

Bharat Biotech a déclaré mardi qu’il continuerait à fournir son vaccin COVID-19 Covaxin, ajoutant que le vaccin avait été directement fourni à 18 États depuis le 1er mai.

Les États comprennent l’Andhra Pradesh, Delhi, le Bihar, le Gujarat, l’Haryana, l’Uttar Pradesh et le Bengale occidental, a ajouté la société basée à Hyderabad.

«COVAXIN a été fourni directement à 18 États depuis le 1er mai. Forts de nos efforts, nous continuerons à fournir régulièrement notre #vaccin », a déclaré Bharat Biotech dans un tweet.

La société fournit son vaccin à Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Jammu-et-Cachemire, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Tripura, Telangana, Uttar Pradesh et Bengale occidental.

Bharat Biotech a commencé la fourniture directe de Covaxin à compter du 1er mai à plusieurs États sur la base des allocations reçues par le gouvernement central, avait déclaré précédemment le directeur général adjoint de la société, Suchitra Ella.

Le 29 avril, Bharat Biotech avait annoncé une réduction du prix du Covaxin pour les États à 400 Rs par dose par rapport aux 600 Rs antérieurs.

Cela faisait suite à une critique généralisée de sa politique de prix car elle vendait Covaxin au gouvernement central à Rs 150 par dose.

L’Inde a élargi sa campagne de vaccination contre le COVID-19 en permettant à sa grande population de 18 ans et plus de se faire vacciner à partir du 1er mai.

