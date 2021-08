Fowler, pour la première fois hors des éliminatoires de la FedEx Cup

in

Rickie Fowler manquera les éliminatoires de la Coupe FedEx pour la première fois de sa carrière de 12 ans au Tournée de la PGA après avoir échoué la coupe dans le Championnat de Wyndham à Greensboro, Caroline du Nord (États-Unis), mais a déclaré qu’il était déterminé à travailler dur pour se remettre en forme. .

Fowler devait terminer 21e ou mieux cette semaine pour atteindre le top 125 du classement de la FedEx Cup et se qualifier pour les séries éliminatoires, mais il a signé une carte de 72 coups lors de la deuxième journée qui l’a empêché de participer aux tournois finaux du circuit américain.

L’Américain de 32 ans, qui a disputé quatre fois la Ryder Cup, a admis qu’il manquait de confiance en lui après avoir mal joué pendant deux saisons.

“Oui, ça craint. Je sais de quoi je suis capable, j’ai été là-bas et j’ai joué contre les meilleurs du monde, je suis dans le top cinq et le top 10 au monde depuis plusieurs années dans ma carrière. Je ne suis pas en mesure de me mettre à l’aise ou là où je veux être », a déclaré Fowler.

“Ouais, ça craint. C’est une énorme déception et je ne veux pas être dans cette position. C’est un petit coup de pied dans le cul.”

“C’est une énorme déception et je ne veux pas être dans cette position. Je n’ai jamais été ici. J’ai l’habitude d’être dans le combat, prêt à aller à East Lake et à m’amuser en séries éliminatoires, mais ce n’est pas le cas. le cas cette année. C’est une petite fille. botte le cul. Rentrez chez vous et préparez-vous. Comme je l’ai dit, mettez-vous au travail », a-t-il ajouté.

Fowler, avec un seul top 10 en 24 tournois cette saison, a ajouté que sa prochaine étape sera probablement une réunion avec son équipe pour discuter de la façon de tirer le meilleur parti de la pause alors que d’autres golfeurs se tournent vers les éliminatoires de la FedEx Cup.

En revanche, son compatriote Russell Henley a présenté une carte signée de 64 (-6) à l’issue du deuxième tour du tournoi de Wyndham Championship, sur le PGA Tour, et en accumulant 126 coups (-14), quatre devant le groupe des trois golfeurs qui se partagent la deuxième place.

Russell Henley, leader du championnat Wyndham

Il s’agit des Américains Webb Simpson (65, -5) et Scott Piercy (66, -4) ainsi que du Sud-Africain Rory Sabbatini (64, 6), actuel médaillé d’argent à Tokyo 2020, tous trois avec un total de 130. coups (-10).

Henley est à égalité avec Stewart Cink à RBC Heritage en avril dernier pour le score le plus bas sur 36 trous cette saison.

L’ancien champion de la FedEx Cup, l’Anglais Justin Rose, sorti des séries éliminatoires plus tôt dans la semaine, a poursuivi sa progression vers les séries éliminatoires avec un 65 (-5) qui lui a laissé un total de 131 (-9) dans un groupe. , où sont également les Américains Tyler Duncan et Brian Stuard.

Lorsque Henley a commencé, le leader du premier tour avait déjà été dépassé par Sabbatini, Piercy et Simpson. Henley, qui a commencé dans les neuf dernières secondes, a commencé avec quatre oiselets consécutifs à 14-17 pour reprendre la tête.

Henley a ajouté trois autres birdies à ses neuf derniers. Il y a quelques mois, Henley partageait la moitié de l’avantage à l’USOpen. Il était parmi les trois leaders après 54 trous jusqu’à ce qu’il tombe au 76e tour final.

Henley a hâte de maintenir le même élan et le même état d’esprit au cours du week-end. Après tout, ce n’est pas l’US Open et les critiques ici vous sortiront probablement de la mêlée.

Alors que la journée a été positive pour le golf latino-américain après que cinq joueurs aient réussi à surmonter le cut établi à (-3).

Le vétéran vénézuélien Jhonattan Vegas et le Colombien Sebastián Muñoz ont terminé avec des records de 68 (-2) et 67 (-3) pour un cumulatif de 133 coups (-7), ce qui les a laissés à la douzième place, partagée avec un groupe de neuf autres joueurs. .

Le vétéran colombien Camilo Villegas a également totalisé 135 (-5) pour se partager la 32e position, tandis que le Portoricain Rafael Campos et l’Argentin Nelson Ledesma ont accumulé 136 coups sûrs (-4) qui leur ont assuré de surmonter le cut et d’être dans le compétition du week-end.

Chose que son compatriote Fabián Gómez et le Chilien Mito Pereira ne pourront pas faire, puisqu’ils concluent tous les deux le deuxième tour avec un cumulatif de 140 (par).