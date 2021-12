FOX a annulé son émission annuelle du Nouvel An en citant Omicron

FOX a annulé sa diffusion annuelle du réveillon du Nouvel An à Times Square, invoquant des problèmes de sécurité pour les acteurs et les membres de l’équipe au milieu d’une vague de cas Omicron à New York.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, le réseau a qualifié d’« impossible » toute tentative de diffuser en toute sécurité le Toast & Roast du réveillon du Nouvel An de Fox de cette année.

Le réseau a déclaré: «Bien que nous soyons confiants dans les protocoles de santé et de sécurité pour le réveillon du Nouvel An de Fox Toast & Roast 2022, la vitesse récente de la propagation des cas Omicron a rendu impossible la production d’un spécial en direct à Times Square qui répond à nos normes. . «

Bien que nous ayons confiance dans les protocoles de santé et de sécurité pour FOX’S NEW YEAR’S EVE TOAST & ROAST 2022, la récente vitesse de propagation des cas Omicron a rendu impossible la production d’un spécial en direct à Times Square qui réponde à nos normes. pic.twitter.com/z9sxrn5Gz8 – Réveillon du Nouvel An sur FOX (@NYEonFOX) 22 décembre 2021

Fox a ajouté : « Nous n’irons pas de l’avant avec Fox’s Eve Toast & Roast 2022 à New York. La santé et la sécurité de nos acteurs et de nos équipes ont toujours été et continueront d’être de la plus haute importance. Une programmation de remplacement pour le réveillon du Nouvel An sur Fox sera annoncée dans les prochains jours.

Une programmation de remplacement pour le réveillon du Nouvel An sur FOX sera annoncée dans les prochains jours. – Réveillon du Nouvel An sur FOX (@NYEonFOX) 22 décembre 2021

L’événement devait être animé par des comédiens Ken Jeong et Joel McHale, avec une programmation musicale qui devait inclure Billy Idole, Imagine Dragons, Rose, Marron 5 et Trace Adkins. Jeong avait déjà taquiné l’événement annuel sur Twitter, qui, selon lui, aurait inclus Kelly Osbourne en tant qu’envoyé spécial.

Ces derniers jours, New York a signalé un nombre record de cas de Covid-19, Omicron étant devenu la variante la plus répandue du pays. Gouv. Kathy Hochul (D-NY) a exclu un arrêt alors que les cas augmentent.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com