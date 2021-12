FOX annonce les dates de première des émissions nouvelles et anciennes pour l’hiver 2022

Alors que 2021 touche à sa fin, les réseaux élaborent leurs grilles TV 2022. Avant le début officiel de la saison des vacances en novembre, Fox a rejoint d’autres réseaux pour dévoiler sa liste complète des dates de première de l’hiver 2022 pour les émissions nouvelles et anciennes, le programme regorge de titres dont 9-1-1: Lone Star, The Simpsons , et Call Me Kat, ainsi que de nouveaux titres comme The Cleaning Lady et Next Level Chef.

Le programme de l’hiver 2022 de Fox devrait débuter le dimanche 2 janvier avec et Next Level Chef, le nouveau concours de cuisine non scénarisé de Gordon Ramsay. La série devrait être diffusée immédiatement après le programme double de la NFL om Fox et The OT dans tous les fuseaux horaires avant de faire sa première le mercredi 5 janvier après I Can See Your Voice. Ces deux émissions font partie des prochains programmes scénarisés de Fox, qui incluent également Joe Millionaire: For Richer or Poorer, qui est prévu pour une première de deux heures le jeudi 6 janvier. L’émission passera ensuite aux jeudis dans la tranche horaire de 20 h la semaine suivante.

Dans les séries scénarisées, les téléspectateurs de Fox peuvent s’attendre à voir le retour de 9-1-1: Lone Star, qui devrait faire son retour sur les ondes avec sa première de la saison 3 le lundi 3 janvier. La série servira de une rampe de lancement pour la nouvelle émission scénarisée The Cleaning Lady, qui diffusera de nouveaux épisodes chaque semaine dans la plage horaire du lundi à 21 heures. Pendant ce temps, Call Me Kat et Pivoting feront leurs premières de créneaux horaires le jeudi 13 janvier après des débuts spéciaux après la NFL sur Fox le dimanche 9 janvier. Continuez à faire défiler pour voir le calendrier complet des dates de première de Fox hiver 2022.

Dimanche 2 janvier

20:00: Next Level Chef (première de la série)

21h00: Les Simpson (Heure spéciale)

21h30: Le Grand Nord (Heure Spéciale)

Next Level Chef « est la prochaine évolution des concours de cuisine, car le chef primé Gordon Ramsay a conçu un gant culinaire unique en son genre, situé sur une scène emblématique comme vous ne l’avez jamais vu. Plus de trois étages, chacun Le sol contient une cuisine incroyablement différente. Du dernier étage scintillant au fond difficile du sous-sol, les ingrédients correspondront à l’environnement, car Ramsay pense que le véritable test d’un grand chef n’est pas seulement ce qu’il peut faire dans les meilleures circonstances, mais quel genre de magie ils peuvent créer dans le pire ! »

Lundi 3 janvier

20:00: 9-1-1 : Lone Star (première saison)

21h00: La femme de ménage (première de la série)

La femme de ménage est « un drame de caractère émotionnel sur un médecin cambodgien intelligent qui vient aux États-Unis pour un traitement médical pour sauver son fils malade. Cependant, lorsque le système échoue et la pousse à se cacher, elle refuse d’être battue et marginalisée. Au lieu de cela, elle devient une femme de ménage pour le crime organisé, utilisant sa ruse et son intelligence pour se frayer un chemin dans la pègre. »

Mercredi 5 janvier

20:00: Je peux voir ta voix (première de la saison)

21h00: Chef de niveau supérieur (première période)

Après sa première le 2 janvier, Next Level Chef passera à son créneau horaire hebdomadaire normal le mercredi à 21 h HE. La série sera diffusée après de nouveaux épisodes de I Can See Your Voice.

Jeudi 6 janvier

20:00: Joe Millionaire: For Richer or Poorer (première de la série de deux heures)

Surnommé « une nouvelle version de la série originale de rencontres Joe Millionaire qui a pris le monde d’assaut en 2003 », Joe Millionaire: For Richer or Poorer « met en vedette deux hommes célibataires incroyables … avec une énorme différence. L’un est millionnaire, et l’autre est certainement PAS. Vingt femmes sortiront avec les deux, mais elles n’auront aucune idée de qui Joe est riche. Au fur et à mesure que des liens amoureux se créent et que chaque homme trouve son partenaire idéal, les femmes doivent se demander ce qui est le plus important… L’amour ou l’argent ? »

Dimanche 9 janvier

20:00: Appelez-moi Kat (première de la saison)

20h30: Pivotement (première de la série)

21h00: Les hamburgers de Bob

21h30: gars de la famille

Pivoting est « une comédie à caméra unique se déroulant à Long Island, dans l’État de New York, qui suit trois femmes – et des amis d’enfance très unis – alors qu’elles font face à la mort du quatrième membre de leur groupe. Face à la réalité que la vie est courte , ces femmes pivotent et modifient leurs chemins actuels, par le biais d’une série de décisions impulsives, peu judicieuses et complaisantes. Ces pivots renforceront leur lien et prouveront qu’il n’est jamais trop tard pour gâcher votre vie à la recherche du bonheur . »

Jeudi 13 janvier

20:00: Joe Millionaire : Pour Richer or Poorer (première de la période)

21h00: Call Me Kat (première de la période)

21h30: Pivot (première de la période)

Le jeudi 13 janvier marquera les premières de la période de plusieurs émissions, avec le coup d’envoi de la soirée à 20 heures avec Joe Millionaire: For Richer or Poorer. Il sera suivi de Call Me Kat à 21h avant la fin de la nuit avec un nouvel épisode de Pivoting à 21h30

Dimanche 30 janvier

22h00: Monarch (première de la série)

Monarch est « un drame musical épique et multigénérationnel sur la première famille de musique country américaine ». Dans la série, « les Romains sont passionnés et farouchement talentueux, mais alors que leur nom est synonyme d’honnêteté, le fondement même du succès de cette famille est un mensonge. Lorsque des vérités dangereuses font surface, le règne des Romains en tant que royauté du pays est mis en place en danger. Nicky Roman (Friel), la brillante et féroce héritière de la couronne, qui se bat déjà contre une industrie et un monde empilés contre elle, ne reculera devant rien pour protéger l’héritage de sa famille. C’est enfin son tour. Mais est-ce trop tard ? »

Mardi 1er février

20:00: Le résident

21h00: Monarch (première de la période)

Le résident fera son retour sur Fox le mardi 1er février. Le drame médical à succès débutera la nuit à 20 heures et mènera à de nouveaux épisodes de Monarch, qui fera sa première période le 1er février à 21 heures.

